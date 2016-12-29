+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

60% предновогодних покупок москвичи совершили в зарубежных интернет-магазинах

В конце 2016 года резко вырос интерес москвичей к зарубежным онлайн-магазинам, сообщается в пресс-релизе МГТС. В частности, совокупный объем трафика на иностранные сайты вырос в три раза по сравнению с декабрем 2015 года, а его доля увеличилась на 15 п.п.

В общей сложности, 60% от всех заходов на сайты онлайн-магазинов составили визиты на иностранные площадки. При этом более половины от этого трафика пришлось на Aliexpress, второе и третье место разделили Amazon и Ebay.

При этом в прошлом году покупатели предпочитали заказывать подарки в отечественных магазинах. По данным декабря 2015 года, около 70% трафика пришлось на российские интернет-магазины и гипермаркеты. Таким образом, количество заходов на российские торговые площадки сократилось на 30%.

Наибольшим интересом пользовались сайты онлайн-гипермаркетов по продаже электроники и бытовой техники. В числе лидеров оказались «Юлмарт», «М.Видео», «Эльдорадо». При этом, если в 2015 на площадки этого сектора приходилась ровно половина трафика, то в этом году показатель вырос до 60%. Самыми популярными сайтами производителей стали ASUS, SAMSUNG, Xiaomi, Lenovo, Apple.

На втором месте — детские товары, количество визитов на сайты с игрушками составило 22% от общего показателя, что на 4% больше, чем в прошлом году. Самым посещаемым детским онлайн–магазином стал «Детский мир». На третьем месте — косметика, на соответствующие сайты заходили 17% потребителей против 30% в декабре 2015. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 января / Комментарии
Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #1

Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #1

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 1 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

далее →

29 декабря 2016 / Комментарии
Mars изучил секреты продаж М.Видео и новые тренды в маркетинге

Mars изучил секреты продаж М.Видео и новые тренды в маркетинге

В преддверии новогодних каникул сотрудники компании MARS Petcare приняли участие в закрытой рабочей сессии с М.Видео, одним из лидеров омниканальной торговли, и Агентством изучения трендов и бенчмарок. 

далее →

29 декабря 2016 / Комментарии
Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #52

Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #52

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 29 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

далее →

28 декабря 2016 / Комментарии
Алексей Федоров: через два года никакого российского интернет-ритейла может не остаться

Алексей Федоров: через два года никакого российского интернет-ритейла может не остаться

Если российское правительство не введет в ближайшее время НДС для иностранных интернет-магазинов, то можно прогнозировать вымирание рынка российского интернет-ритейла через два года, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

далее →

27 декабря 2016 / Комментарии
Яндекс.Деньги изучили предновогодний спрос на товары и услуги

Яндекс.Деньги изучили предновогодний спрос на товары и услуги

Аналитики Яндекс.Денег изучили, как россияне готовятся к Новому году: какие товары и услуги особенно популярны в интернете в конце декабря, а на какие, наоборот, спрос снизился. Учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу, с которой работают больше 75 тысяч интернет-магазинов и онлайн-сервисов в России и за рубежом.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!