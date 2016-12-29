60% предновогодних покупок москвичи совершили в зарубежных интернет-магазинах

В конце 2016 года резко вырос интерес москвичей к зарубежным онлайн-магазинам, сообщается в пресс-релизе МГТС. В частности, совокупный объем трафика на иностранные сайты вырос в три раза по сравнению с декабрем 2015 года, а его доля увеличилась на 15 п.п.

В общей сложности, 60% от всех заходов на сайты онлайн-магазинов составили визиты на иностранные площадки. При этом более половины от этого трафика пришлось на Aliexpress, второе и третье место разделили Amazon и Ebay.

При этом в прошлом году покупатели предпочитали заказывать подарки в отечественных магазинах. По данным декабря 2015 года, около 70% трафика пришлось на российские интернет-магазины и гипермаркеты. Таким образом, количество заходов на российские торговые площадки сократилось на 30%.

Наибольшим интересом пользовались сайты онлайн-гипермаркетов по продаже электроники и бытовой техники. В числе лидеров оказались «Юлмарт», «М.Видео», «Эльдорадо». При этом, если в 2015 на площадки этого сектора приходилась ровно половина трафика, то в этом году показатель вырос до 60%. Самыми популярными сайтами производителей стали ASUS, SAMSUNG, Xiaomi, Lenovo, Apple.

На втором месте — детские товары, количество визитов на сайты с игрушками составило 22% от общего показателя, что на 4% больше, чем в прошлом году. Самым посещаемым детским онлайн–магазином стал «Детский мир». На третьем месте — косметика, на соответствующие сайты заходили 17% потребителей против 30% в декабре 2015.