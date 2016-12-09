АКИТ предлагает обязать  интернет-магазины публиковать сертификаты о качестве товара

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает обязать интернет-магазины публиковать сертификаты о качестве всех продаваемых ими товаров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, такое предложение содержится в дорожной карте, которая была составлена ассоциацией осенью и обсуждается сейчас в профильных ведомствах. АКИТ утверждает, что сейчас от 20% до 40% товара люксовых брендов одежды, сумок и часов являются подделками.

"Мы предлагаем обязать все российские интернет- магазины, торгующие различными товарами, выгружать на свои сайты в утвержденном государственном виде сертификаты, чтобы была единая база сертификатов на каждом сайте", - рассказал Федоров.

Также ассоциация хочет, чтобы зарубежные магазины писали на своих сайтах, что это товары, не прошедшие сертификацию в Евразийской экономической комиссии и в Таможенном союзе.

Ранее АКИТ предложила принять радикальные меры, чтобы остановить волну ввоза в Россию контрафактной продукции: по их мнению, необходимо начать оперативно блокировать страницы интернет-магазинов, торгующих такими товарами.

Также в АКИТ предложили создать саморегулируемую организацию (СРО), в которую должны вступить онлайн-магазины. Члены СРО должны будут удалить товар, если получат жалобу от вендоров на их интернет-магазин. Если жалоба направляется в адрес магазина, который не является членом организации, то СРО представит страницы на блокировку в Роскомнадзор.