АКИТ запускает площадку для круглогодичных распродаж

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), ранее проводившая акции «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник», запустит площадку для круглогодичных распродаж Onedaysale. Об этом «Ведомостям» рассказал президент АКИТ Алексей Фёдоров.

АКИТ, куда входят «М.Видео», «Юлмарт», Media Markt, Ozon, «Связной» и ещё около 30 российских ритейлеров, планирует открыть платформу для участников организации 23 декабря. На Onedaysale в течение года непрерывно будут проводиться как приуроченные к определённым датам или сезонные акции, так и распродажи складских остатков отдельных компаний в удобное для них время, рассказал Фёдоров.

Он добавил, что для продвижения отдельных распродаж и доменов требуются большие трудовые и денежные затраты. Кроме того, разовые акции быстро забываются, отметил Фёдоров.

Члены АКИТ и российские производители получат бесплатный доступ к площадке, остальные смогут подключиться к ней за абонентскую плату. Фёдоров подчеркнул, что ассоциация не намерена зарабатывать на этом проекте, а деньги пойдут на поддержание стабильной работы сайта и покрытие расходов оператора — им станет принадлежащей «Техносиле» екатеринбургский онлайн-ритейлер E96.

«В качестве выгоды для себя АКИТ ожидает рост количества членов и поддержку существующих участников ассоциации», — объяснил Фёдоров.

Начало работы платформы запланировано на конец января 2017 года, первой распродажей станет «киберпонедельник». АКИТ рассчитывает, что в первый год работы к площадке подключится более 1000 интернет-магазинов, а трафик в дни главных распродаж превысит 1 млн пользователей в день.

Незадолго до создания проекта Onedaysale среди организаторов онлайн-распродаж в формате «Киберпонедельник» и «Чёрная пятница» произошёл раскол, пишет РБК. Организацией этих акций занимались сотрудники компании «220 вольт», однако в конце ноября 2016 года Фёдоров (управляющий партнёр «220 вольт») решил поменять команду, объяснив это тем, что сотрудники компании «сосредоточатся на основном бизнесе и больше не будут организовывать сторонние мероприятия».

После этого «220 вольт» покинули первый заместитель гендиректора Леонид Довладбегян и PR-менедежер Мария Комендантова. Сейчас они работают над организацией собственного «Киберпонедельника», который также запланирован на конец января 2017 года. Комендантова сообщила РБК, что акции состоится при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), а участие в ней подтвердили уже более 200 компаний, в том числе члены АКИТ.