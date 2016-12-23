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Александр Феоктистов покидает Яндекс.Маркет

Александр Феоктистов, директор по развитию бизнеса Яндекс.Маркета покидает компанию, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В этом году я перестал отвечать за классический маркетинг Маркета и сосредоточился на вопросах, связанных с дистрибуцией, перформансом и партнерскими проектами. В общем, всем тем, на чем можно заработать, не затрагивая основной продукт Маркета.

За год с небольшим нам удалось развернуть одну из мощнейших систем перформанс-маркетинга в е-коммерс. Каждый, кто хотел купить что-то полезное, видел нашу рекламу в Яндексе, Гугле, сетях и везде, где можно было достать конверсионный трафик. Отмечу, что при рыночных ценах на рекламу (без скидок, в том числе в Директе) мы полностью возвращаем инвестиции и имеем двузначную маржинальность по прибыли.

Мы значительно расширили свою партнерскую сеть, добившись двукратного роста доходов, и, при этом, улучшили качество трафика. Наши данные используют ведущие контентные площадки рунета. Практически везде, где вы читаете обзоры или обсуждаете товары, можно увидеть актуальные цены и совершить покупку. 

Есть и новые проекты, которые мы активно тестировали в уходящем году и, я надеюсь, они скоро увидят свет, но сами понимаете, о планах мы не любим. 

Это был шестой, самый интересный и самый последний год моей работы в Яндекс.Маркете. Я хочу сказать огромное спасибо всем, с кем я провел это время, и кто меня многому научил", говорится в его сообщении.

Александр пока не определился со следующим местом работы и готов рассматривать все предложения, в том числе на разовые проекты.

Ранее стало известно, что Павел Алешин покидает пост руководителя Яндекс.Маркета. 

Автор: Анна
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