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AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR

Интернет-ритейлер AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через оператора SPSR, пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на письмо компании. Причиной временного прекращения поставок стали проблемы на таможне.

В письме AliExpress говорится, что с 6 января компания приостановила доставку с помощью SPSR «до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России». Генеральный директор SPSR Владимир Солодкин рассказал, что задержки происходят, потому что Федеральная таможенная служба (ФТС) начала запрашивать бумажные копии паспортов получателей. Солодкин пояснил, что проблема на таможне коснулась всех операторов, которые участвуют в эксперименте по ведению электронных деклараций ФТС.

Из-за проблем с доставкой AliExpress попросил продавцов отменить сформированные, но ещё не отправленные заказы для доставки через SPSR. Они могут договориться с покупателями о другом способе получения товаров. В AliExpress пояснили, что уже растаможенные посылки компания доставит без задержек. 

Анонимный предприниматель сообщил ТАСС, что проблемы с доставкой начались в декабре 2016 года. Начиная с того периода он начал получать уведомления о задержках на таможне.

Помимо SPSR экспресс-доставку товаров с AliExpress осуществляет служба EMS "Почты России". Однако ее эта проблема не затронула, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу почтового оператора.

SPSR Express и AliExpress объявили о сотрудничестве в феврале 2015 года. Тогда логистическая компания стала первым авторизованным перевозчиком ритейлера с сетью фирменных центров выдачи заказов по всей России.

Автор: Анна
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