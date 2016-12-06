Amazon открыл первый в мире супермаркет без касс

Крупнейший в США онлайн-ритейлер Amazon открыл первый в мире супермаркет, в котором нет касс. Магазин получил простое название Amazon Go, и в нем нет ни кассового бокса ни самих кассиров.

Для того, чтобы зайти в магазин, нужно приложить телефон с кодом из приложения Amazon Go к считывающему аппарату. Затем можно спрятать смартфон и брать необходимые товары. Все, что берет покупатель автоматически добавляется в корзину в приложении.

Контроль за тем, какие продукты покупатель взял с полки (или поставил назад), осуществляется с помощью компьютерного зрения и глубинного обучения (как отмечают в компании, эти технологии используются в беспилотных автомобилях). Оплата товара происходит в личном кабинете на Amazon, при этом это можно сделать уже после того как клиент покинул территорию магазина.

Первый магазин Amazon Go открылся в Сиэтле его площадь 167 квадратных метров, и он пока работает в тестовом режиме. Для массового посещения магазин откроется в середине 2017 года. Ранее мы сообщали, что в 2017 году в России начнётся тестирование магазинов с системой покупок без кассира.