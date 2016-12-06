+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Amazon открыл первый в мире супермаркет без касс

Крупнейший в США онлайн-ритейлер Amazon открыл первый в мире супермаркет, в котором нет касс. Магазин получил простое название Amazon Go, и в нем нет ни кассового бокса ни самих кассиров.

Для того, чтобы зайти в магазин, нужно приложить телефон с кодом из приложения Amazon Go к считывающему аппарату. Затем можно спрятать смартфон и брать необходимые товары. Все, что берет покупатель автоматически добавляется в корзину в приложении.  

Контроль за тем, какие продукты покупатель взял с полки (или поставил назад), осуществляется с помощью компьютерного зрения и глубинного обучения (как отмечают в компании, эти технологии используются в беспилотных автомобилях). Оплата товара происходит в личном кабинете на Amazon, при этом это можно сделать уже после того как клиент покинул территорию магазина.

Первый магазин Amazon Go открылся в Сиэтле его площадь 167 квадратных метров, и он пока работает в тестовом режиме. Для массового посещения магазин откроется в середине 2017 года. Ранее мы сообщали, что в 2017 году в России начнётся тестирование магазинов с системой покупок без кассира. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

16 декабря / Комментарии
Burger King предлагает обменять бесполезные новогодние подарки на бургеры

Burger King предлагает обменять бесполезные новогодние подарки на бургеры

Сеть фаст-фуда Burger King запустила новогоднюю акцию, в рамках которой предлагает обменять бесполезные и ненужные новогодние подарки на Вопперы. 

далее →

15 декабря / Комментарии
Panasonic представил систему автоматизации продаж для супермаркетов

Panasonic представил систему автоматизации продаж для супермаркетов

Специалисты японской машиностроительной корпорации Panasonic Corporation представили новое устройство, способное автоматически сканировать и упаковывать приобретенные потребителем продукты питания.

далее →

14 декабря / Комментарии
«Сафмар» Михаила Гуцериева покупает ритейлера «М.Видео»

«Сафмар» Михаила Гуцериева покупает ритейлера «М.Видео»

Финансовая группа «Сафмар» Михаила Гуцериева купит ритейлера «М.Видео», об этом сообщается в пресс-релизе ритейлера.

далее →

14 декабря / Комментарии
Обувная сеть Centro признана банкротом

Обувная сеть Centro признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ЦентрО" (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу "ЦентрОбувь"), говорится в решении суда.

далее →

13 декабря / Комментарии
Какое настроение у российского потребителя под Новый год?

Какое настроение у российского потребителя под Новый год?

В течение последних двух лет и по сей день Индекс потребительских настроений россиян остается в негативной зоне, но, как показали результаты исследования GfK, в IV кв. 2016 года наметились улучшения в пяти из семи федеральных округов России. 

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!