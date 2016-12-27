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Amazon регистрирует в России товарный знак «умной кнопки»

Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon подал заявку на регистрацию в России товарного знака Dash — инновационной кнопки, позволяющей автоматически заказывать товары с ресурса компании, говорится в материалах Роспатента. Заявка поступила 9 января 2017 года и сейчас находится на рассмотрении.

Dash — небольшое устройство в виде кнопки, которое Amazon выпускает вместе с партнерами. Обычно это компании из FMCG-сектора, которые производят продукты массового потребления.

Пока Dash доступен в четырех странах для владельцев аккаунтов Amazon Prime (специальный сервис для лояльных пользователей интернет-ретейлера)  — в США, Великобритании, Германии и Австрии. Стоимость устройства начинается от $5. Информации о возможном запуске в России нет. 

Впервые Amazon представил продукт Dash в марте 2015 года. Сейчас кнопка позволяет заказывать товары от более 150 брендов. Ретейлер не раскрывает, оказался ли проект успешным. 

Автор: Анна
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