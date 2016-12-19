Андрей Кленин: Викимарт жив

Генеральный директор интернет-гипермаркета Wikimart Андрей Кленин опроверг заявления сооснователя компании Максима Фалдина о скором закрытии проекта. Об этом сообщает онлайн-издание Roem.ru.

Кленин признал, что компания действительно находится в сложной ситуации, но никаких планов по закрытию бизнеса у акционеров и менеджмента нет

«Мы работаем над сокращением задолженности, иэтот процесс идет успешно», — добавил он.

Также Андрей Кленин подтвердил, что против компании действительно подан иск о банкротстве от ООО «Люкс трейд», однако он объяснил возникновение долга спором с поставщиком. По его словам, 2 млн рублей, которые требует партнёр компании, не являются особо значимой суммой для интернет-магазина и при поражении в суде Wikimart погасит этот долг.

На заявление Максима Фалдина о том, что "руководитель если не дурак, уволится до конца года" , Андрей Кленин ответил, что не собирается покидать компанию.

Основатель и миноритарный акционер интернет-магазина Wikimart Максим Фалдин 15 декабря 2016 года опубликовал открытое письмо в котором попращался с сотрудниками и сообщил, что компания умерла: