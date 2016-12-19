Андрей Кленин: Викимарт жив
Генеральный директор интернет-гипермаркета Wikimart Андрей Кленин опроверг заявления сооснователя компании Максима Фалдина о скором закрытии проекта. Об этом сообщает онлайн-издание Roem.ru.
Кленин признал, что компания действительно находится в сложной ситуации, но никаких планов по закрытию бизнеса у акционеров и менеджмента нет
«Мы работаем над сокращением задолженности, иэтот процесс идет успешно», — добавил он.
Также Андрей Кленин подтвердил, что против компании действительно подан иск о банкротстве от ООО «Люкс трейд», однако он объяснил возникновение долга спором с поставщиком. По его словам, 2 млн рублей, которые требует партнёр компании, не являются особо значимой суммой для интернет-магазина и при поражении в суде Wikimart погасит этот долг.
На заявление Максима Фалдина о том, что "руководитель если не дурак, уволится до конца года" , Андрей Кленин ответил, что не собирается покидать компанию.
Основатель и миноритарный акционер интернет-магазина Wikimart Максим Фалдин 15 декабря 2016 года опубликовал открытое письмо в котором попращался с сотрудниками и сообщил, что компания умерла:
"Викимарт, который мы с Камилем основали летом 2008 года, перестал существовать. Еще есть юридическое лицо (будет признано банкротом в феврале), у него есть генеральный директор (если не дурак, уволится до конца года). Но компании больше нет.
На прошлой неделе, после почти двухлетнего перерыва, я провел в компании полтора дня. Так получилось, что мажоритарные акционеры ее бросили, а из миноритарных я один оказался в России. За эти полтора дня убедился, что у компании не осталось активов, которые можно спасти и компетенций, которые можно сохранить. 20 месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию. За эти 20 месяцев они потратили (в рублях) в два раза больше (!), чем мы с Камилем за всю историю компании, с момента основания в 2008 по август 2014".