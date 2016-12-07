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Avito запускает совместный проект с российскими дизайнерами

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CODE: UNIK
CODE: UNIK
Одежда

Avito совместно с российскими дизайнерами запускает проект по развитию fashion-направления на ведущем российском сайте объявлений – #AvitoFashion. Пользователи ресурса смогут отслеживать актуальные модные тренды, а также первыми узнавать о скидочных акциях и специальных предложениях дизайнеров.

На Avito уже открыты 11 монобрендовых магазинов российских дизайнеров: Dasha Gauser, CODE: UNIK, AFOUR Custom, RxB Shoes, Varvara, Anna Stevar, Eleonora Amosova, Chrisbery, Yulia Topolnikova, Bouton, Rosol. Dress2Travel. Ожидается, что до конца года к проекту присоединятся около 15 новых участников. Для некоторых дизайнеров Avito станет эксклюзивной площадкой онлайн-продаж.

#AvitoFashion – это ответ на актуальный запрос аудитории сайта. Проект ориентирован на пользователей, предпочитающих оставаться в курсе модных трендов и следить за предложениями российских дизайнеров.

Перед участниками проекта – как дизайнерами, так и пользователями Avito  – открывается ряд преимуществ. Посетители cмогут воспользоваться специальными предложениями, принять участие в акциях и скидочных программах. Дизайнеры, в свою очередь, получают доступ к аудитории сайта, насчитывающей около 35 млн уникальных посетителей.

Цели проекта – поддержка  российских дизайнеров и развитие fashion-направления в рамках единого маркетплейса. После открытия магазинов на Avito станут доступны товары на любой вкус, в том числе уникальные предложения российских модных брендов.

«К участию в fashion-проекте приглашаются как популярные, так и только набирающие популярность дизайнеры и владельцы шоу-румов. Для кого-то Avito может стать стартовой онлайн-площадкой, а кому-то поможет привлечь новую аудиторию. Присоединиться к проекту можно написав на pr@avito.ru. Мы будем рады рассмотреть любые предложения», – комментирует Эрик Финнос, руководитель категории «Личные вещи».

Компании и сервисы: CODE: UNIK, ANNA STEVAR, RxB Shoes, Dasha Gauser, Eleonora Amosova, Varvara, Yulia Topolnikova, Chrisbery, Rosol, AFOUR Custom
Автор: Анна
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