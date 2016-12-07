Avito запускает совместный проект с российскими дизайнерами

Avito совместно с российскими дизайнерами запускает проект по развитию fashion-направления на ведущем российском сайте объявлений – #AvitoFashion. Пользователи ресурса смогут отслеживать актуальные модные тренды, а также первыми узнавать о скидочных акциях и специальных предложениях дизайнеров.

На Avito уже открыты 11 монобрендовых магазинов российских дизайнеров: Dasha Gauser, CODE: UNIK, AFOUR Custom, RxB Shoes, Varvara, Anna Stevar, Eleonora Amosova, Chrisbery, Yulia Topolnikova, Bouton, Rosol. Dress2Travel. Ожидается, что до конца года к проекту присоединятся около 15 новых участников. Для некоторых дизайнеров Avito станет эксклюзивной площадкой онлайн-продаж.

#AvitoFashion – это ответ на актуальный запрос аудитории сайта. Проект ориентирован на пользователей, предпочитающих оставаться в курсе модных трендов и следить за предложениями российских дизайнеров.

Перед участниками проекта – как дизайнерами, так и пользователями Avito – открывается ряд преимуществ. Посетители cмогут воспользоваться специальными предложениями, принять участие в акциях и скидочных программах. Дизайнеры, в свою очередь, получают доступ к аудитории сайта, насчитывающей около 35 млн уникальных посетителей.

Цели проекта – поддержка российских дизайнеров и развитие fashion-направления в рамках единого маркетплейса. После открытия магазинов на Avito станут доступны товары на любой вкус, в том числе уникальные предложения российских модных брендов.