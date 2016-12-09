Служба доставки Boxberry создала готовые IT-решения для интернет-магазинов, работающих на платформе InSales, CMS Joomla, CS-Cart. Новые модули обеспечат владельцам интернет-магазинов быстрый и удобный обмен данными с web-сервисами Boxberry.

Модули для CMS Joomla, CS-Cart и InSales максимально упрощают передачу заказов в службу доставки. Они позволяют получать данные о сроках и стоимости доставки, регулировать пользовательские надбавки и устанавливать наценки, автоматически создавать посылки в личном кабинете и печатать этикетки для заказов. Передавать эту информацию в личный кабинет Boxberry можно прямо из административной части сайта интернет-магазина.

«Доставка — это один из наиболее трудозатратных бизнес-процессов для интернет-магазинов. Если его автоматизировать, предприниматели смогут сосредоточиться на других важных вещах, — отмечает Александр Блинов, руководитель направления «Массовые продажи». — Кроме того, на сайтах магазинов, установивших новые модули, будет комфортнее совершать покупки. Покупатели смогут пользоваться удобной интегрированной картой, на которой легко найти ближайшее отделение Boxberry. Это позволит снизить процент корзин, «брошенных» на этапе выбора доставки».

Установка новых модулей доступна всем интернет-магазинам, подключенным к Boxberry. Скачать любой модуль можно бесплатно. Каждый из них сопровождается подробной инструкцией, благодаря которой владельцы интернет-магазинов смогут самостоятельно добавить нужный модуль на свой сайт. Это позволит обойтись без дополнительных затрат на привлечение web-разработчиков.

В дальнейшем Boxberry продолжит работу над автоматизацией информационного обмена. В планах компании — создание функциональных модулей для других CMS-платформ.