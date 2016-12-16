Burger King предлагает обменять бесполезные новогодние подарки на бургеры
Сеть фаст-фуда Burger King запустила новогоднюю акцию, в рамках которой предлагает обменять бесполезные и ненужные новогодние подарки на Вопперы.
Проект «Меняем воппер» действует как онлайн, так и офлайн. Офлайн-проект действует в участвующих ресторанах в четырех городах по всему миру – Майами, Лондоне, Сан-Паулу и Москве. В Москве такой обмен можно будет сделать 2-го января в ресторане по адресу Цветной бульвар, д.13 с 12:00 до 23:00.
Для тех, кто не может приехать в указанный ресторан, также есть возможность обменять неудачный подарок на воппер: среди тех, кто до 2-го января выложит по хештегу #меняемнаВоппер в Instagram свое фото с ненужным подарком, Burger King выберет 100 счастливчиков, которые получат промокоды на бесплатный ВОППЕР, действующие во всех ресторанах сети ООО «Бургер Рус».
«В Бургер Кинг мы постоянно ищем возможности, чтобы удивить наших гостей. «МеняемНаВоппер» предлагает нашим гостям получить подарок, приготовленный на огне вместо ненужного. Потому что в эти праздники мы хотим, чтобы каждый получил то, что действительно любит», - сказал Фернандо Мачадо, глобальный вице-президент по маркетингу корпорации Burger King.