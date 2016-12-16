Burger King предлагает обменять бесполезные новогодние подарки на бургеры

Сеть фаст-фуда Burger King запустила новогоднюю акцию, в рамках которой предлагает обменять бесполезные и ненужные новогодние подарки на Вопперы.

Проект «Меняем воппер» действует как онлайн, так и офлайн. Офлайн-проект действует в участвующих ресторанах в четырех городах по всему миру – Майами, Лондоне, Сан-Паулу и Москве. В Москве такой обмен можно будет сделать 2-го января в ресторане по адресу Цветной бульвар, д.13 с 12:00 до 23:00.

Для тех, кто не может приехать в указанный ресторан, также есть возможность обменять неудачный подарок на воппер: среди тех, кто до 2-го января выложит по хештегу #меняемнаВоппер в Instagram свое фото с ненужным подарком, Burger King выберет 100 счастливчиков, которые получат промокоды на бесплатный ВОППЕР, действующие во всех ресторанах сети ООО «Бургер Рус».