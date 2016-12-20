Бывший глава «Яндекс.Маркет» Павел Алёшин займётся развитием ecommerce-направления в «220 вольт»

Бывший генеральный директор платформы «Яндекс.Маркет» Павел Алёшин вошёл в совет директоров ритейлера «220 вольт». Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

В «220 вольт» Алёшин займётся созданием стратегии развития ecommerce-направления, построением омниканальной модели и окончательным объединением интернет-магазина, собственных розничных и франчайзинговых точек.

«Кроме прикладных вещей, ГК "220 вольт" крайне нужна стратегия развития, как и любому большому интернет-магазину в России. Нам необходимо понять, кто мы и для чего мы нужны нашим клиентам в новой российской реальности. У "220 вольт" сейчас есть много путей развития. Выбором правильного и созданием стратегии займется Павел Алешин», — заявил управляющий партнер ГК «220 вольт» Алексей Федоров.

Павел Алёшин сообщил о своём уходе из «Яндекс.Маркета» в ноябре 2016 года. Тогда он сказал, что решил «начать новую жизнь» и открыт к предложениям. Он работал в «Яндексе» с 2001 года. «Яндекс.Маркет» Алёшин возглавил в начале 2015 года.