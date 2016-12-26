«Детский мир» выходит на IPO

Российская сеть магазинов товаров для детей «Детский мир» объявила о планах выйти на биржу. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках предложения будут предложены исключительно существующие акции. Продающими акционерами выступают ПАО АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента компании и "Системы".

"Система" намерена сохранить стратегический контроль над деятельностью компании в среднесрочном периоде, оставаясь владельцем ее контрольного пакета акций.

Ограничения на отчуждение акций (lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.

Акции допущены к торгам на Московской бирже и включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, под тикером DSKY. Компания подала заявление на Московскую биржу о переводе акций в Первый уровень по итогам предложения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (free-float) в размере 10%.