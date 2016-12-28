«Додо пицца» нашла способ вернуть себе 10 млн руб

«Додо пицца» стала возвращать себе средства, которые были случайно перечислены клиентам из-за ошибки в системе компании. В ближайшее время пиццерия повторно спишет средства с карт пользователей, говорится в SMS-рассылке клиентам заведения и сообщении компании.

«Недавно вы сделали заказ в "Додо пицце". Из-за технического сбоя платеж вернулся на ваш счёт. Поэтому мы списываем деньги повторно», — говорится в SMS-сообщении от компании. Если возникнут вопросы, «Додо пицца» просит обратиться в службу поддержки компании.

Если вы увидели сообщение от банка о платеже «Додо пицце», хотя в этот день ничего не заказывали, значит вы делали заказ в «Додо» с 16 по 23 декабря и оплатили его картой. Проверьте историю платежей, чтобы убедиться, что перед этим деньги ошибочно вернулись на ваш счет. Обратите внимание: отменяется ошибочная транзакция. Поэтому если деньги вам не возвращались, то еще раз деньги не спишутся. Простите за эту чехарду! Мы приняли меры, чтобы предотвратить повторение этой ситуации. Если вам не вернули деньги за заказ, но вы получили SMS — пожалуйста, проверьте информацию в вашем банке. Процедура возврата средств на ваш счет и повторного списания может занять до нескольких дней.

Ранее генеральный директор сети Фёдор Овчинников сообщил, что сайт "Додо пиццы" по ошибке отменил более 10 тыс. транзакций клиентов, оплативших свои заказы банковскими картами через "Яндекс. Кассу". Общая сумма средств, которые по ошибке были возвращены клиентам, составила около 10 млн руб.