Компании DPD и SPSR Express договорились о слиянии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора SPSR Express Владимир Солодкина и будущего гендиректора новой компании Николая Воинова. Согласно их утверждениям, закрытие сделки ожидается уже в I квартале 2017 года, соответствующее ходатайство направлено в ФАС.

В настоящее время 40% SPSR Express принадлежит компании «Эльбрус Капитал», еще 30% находится у фонда Russian Retail Growth Fund (RRGF), который намерен выйти из капитала, еще 30% — менеджменту компании. По данным источников «Коммерсанта», на первом этапе сделки покупателем доли RRGF выступает компания GeoPost. В ходе второго (безденежного) этапа сделки GeoPost получит 70% объединенной компании, 30% останется у менеджмента и «Эльбрус Капитала».

«Рынок завоевывают Alibaba Group, Amazon, eBay и другие крупные интернет-компании, им нужны сильные партнеры в логистике. Отсюда и стратегия французских акционеров: В2С-сегмент растет уверенными темпами, смысла покупать маленькие компании нет, поэтому от GeoPost и поступило предложение о слиянии», — утверждает Николай Воинов. «Появится универсальный логистический оператор с крупным международным акционером: престиж и имя будут способствовать развитию бизнеса», — приводит издание слова Владимира Солодкина. По их словам, доля рынка обоих компаний сопоставима по объему при пересечении лишь на 20–25%.

Стороны также рассмотрят возможность перехода к единому бренду и единой IT-платформе, что может произойти в течение ближайших двух лет и обойдется в сотни миллионов рублей, полагает Солодкин.

Компания SPSR Express насчитывает девять распределительных и 15 сортировочных центров, а также 200 офисов по всей России. Выручка за 2016 год, по предварительным данным, составила 6,85 млрд руб. Компания «Армадилло бизнес посылка», работающая под брендом DPD, насчитывает около 600 отделений по России, выручка компании, по словам Воинова, должна была достичь 7,5 млрд рублей.

О том, что DPD и SPSR ведут переговоры о слиянии стало известно в июле прошлого года.

Это не первая M&A-сделка на логистическом рынке. В минувшем году финская Itella выкупила курьерскую службу "МаксиПост", курьерская служба для интернет-магазинов TopDelivery приобрела Maxima Express, а служба доставки Boxberry купила 75% акций курьерской службы "Аксиомус".