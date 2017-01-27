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Эффект Трампа на Амазоне: покупатели смели со складов роман «1984» Джорджа Оруэлла

В далёком уже 1949 году был впервые опубликован знаменитый роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». В этом произведении автор описывает тоталитарный режим, его влияние на человека, особенности и т. п. «Большой брат» – это из «1984». Книга пользуется стабильной популярностью в кругах любителей литературы подобного жанра, интеллектуалов. Но в топ Амазона, крупнейшего книжного магазина в мире, этот роман попал впервые. Причём не просто в том, а прямо на первое его место.

«1984» удерживает лидирующие позиции уже не первый день. Более того, спрос на книгу столь велик, что её самое дешёвое издание просто недоступно для заказа, его нет на складе Амазона.

Причина столь грандиозной популярности очевидна: Америка, главный рынок книжных продаж Амазона, осмысливает свой выбор, то есть президентство Дональда Трампа. Кто-то радуется, кто-то выходит на марши и нецензурно ругается с трибуны, кто-то обращается к классике и перечитывает «1984» Джорджа Оруэлла, так как во многих учебных программах это произведение – в списке обязательных.

Вообще же, на основе топа бестселлеров Амазона можно, наверное, описывать настроения в американском обществе. Обратите внимание, на 2-м месте – книга «Инструменты титанов» от спорного автора Тима Ферриса (известен изобретением «4-х часовой рабочей недели»), в которой наверняка приводится сотня-другая относительно простых способов заработать побольше денег, на 3-м и 4-м – явно чисто художественные произведения, позволяющие хоть на время удалиться из реального мира, на 4-м – тот же «1984», но в более дорогом исполнении, а на 6-м – явно замечательное произведение, название которого можно перевести как «Тонкое искусство пох*изма».

А как вы использовали пертурбации на мировой политической арене для повышения продаж в вашем магазине?

Автор: Vyacheslav Vityuk
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