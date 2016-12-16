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Эксперимент окончен: "Почта России" и ФТС упрощают оформление товаров на экспорт

«Почта России» и таможня запускают в четверг, 15 декабря, технологию упрощенного оформления товаров, отправляемых на экспорт. В Москве и области эксперимент действует с 1 сентября, сообщает ТАСС.

Теперь компании, работающие по упрощенной системе налогообложения и те, кому не требуется возмещение НДС, могут использовать вместо таможенной декларации почтовую. Это позволит существенно сократить время оформления товаров на экспорт, поясняли ранее в «Почте». 

Для того, чтобы воспользоваться упрощенной процедурой таможенного оформления товаров, отправителю нужно зайти на сайт export.pochta.ru и заполнить почтовую декларацию, которой будет присвоен уникальный код. После этого нужно принести распечатанную декларацию вместе с посылкой в центр выдачи и приема посылок (ЦВПП).

При этом тратить время на визит в таможенные органы больше не нужно: в рамках электронного обмена ФГУП отправит информацию о посылке в ФТС, которая примет решение о почтовом отправлении без таможенного досмотра. Это должно помочь малому и среднему бизнесу в сфере интернет-торговли, говорил глава «Почты России» Дмитрий Страшнов.

Автор: Анна
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