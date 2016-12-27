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Экспресс-доставка товаров в Россию работает по ранее действовавшим правилам

Китайский интернет-магазин AliExpress и британский онлайн-магазин Asos и возобновили экспресс-доставку товаров в Россию.

Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский сообщил газете «Коммерсантъ», что AliExpress возобновил сотрудничество с компанией «СПСР-Экспресс». Кроме того, восстановилась работа канала экспресс-перевозки товаров «AliExpress — доставка без проблем».

Британский интернет-магазин Asos также вернул в Россию экспресс-доставку, об этом указано на сайте магазина. По словам представителей интернет-магазина приостановила экспресс-доставки в Россию была связана с обновлением ИТ-систем.

6 января сайт AliExpress.com оповестил работающие на его площадке интернет-магазины о приостановке экспресс-пересылки товаров в Россию по каналам «AliExpress - доставка без проблем» и «СПСР-Экспресс». Сообщалось, что причиной стали «проблемы с таможенным оформлением посылок». В тот же день Asos приостановил экспресс-доставку в Россию.

Представители «СПСР-Экспресс», Pony Express, DHL Express рассказали СМИ, что с начала января ФТС стала требовать больше документов от получателей посылок, в частности, службу перестали устраивать номера паспортов в электронном виде, и она стала требовать эту информацию в бумажном виде. Затем гендиректор «СПСР-Экспресс» Владимир Солодкин рассказал «Коммерсанту», что с 7 января ФТС перестала запрашивать бумажные копии паспортов, и сейчас всё работает по ранее действовавшим правилам. 

Однако Роскомнадзор намерен выяснить, на каком основании компании, занимающиеся международной доставкой, стали запрашивать у клиентов копии их паспортов.

Автор: Анна
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