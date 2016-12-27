ФТС удивилась запросам копий паспортов при доставке онлайн-покупок в Россию
Федеральная таможенная служба объяснила, что проблемы с доставкой посылок из зарубежных иностранных интернет-магазинов, из-за которых службам доставки пришлось просить паспортные данные получателей, были вызваны дежурными выборочными проверками. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В связи с появлением в ряде средств массовой информации комментариев, касающихся оформления иностранных товаров, доставляемых экспресс-перевозчиками, Пресс-служба ФТС России разъясняет.
Федеральная таможенная служба проводит плановые мероприятия по контролю за соблюдением правил ввоза товаров c использованием международных почтовых отправлений и экспресс-перевозок.
Проверочные мероприятия основываются на принципах выборочности контроля. Они затрагивают незначительную часть общего объема товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) и перемещаемых экспресс-перевозчиками в адрес физических лиц. В 2017 году доля попавших под контроль таких товаров составила менее 1 процента от их общего количества.
Особое внимание в ходе проведения мероприятий уделяется проверке соответствия заявленных сведений о получателе товаров фактическим данным.
ФТС России не вводила изменений в правила оформления ввозимых международных почтовых отправлений (МПО) и экспресс-грузов.
Более того Роскомнадзор намерен выяснить, на каком основании компании, занимающиеся международной доставкой, стали запрашивать у клиентов копии их паспортов, сообщил агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
«Мы запросы отправим в компании. На данный момент ситуация юридически не простая, есть пересечение нескольких ветвей законодательства. И это надо проанализировать. Пока ситуация до конца не ясна даже нашим специалистам», - отметил В.Ампелонский.
В новогодние каникулы сразу несколько российских служб экспресс-доставки товаров из зарубежных магазинов стали предупреждать клиентов о необходимости предоставить транспортной компании копии паспортов получателей, чтобы заказ был доставлен. В частности, с такой просьбой к пользователям обратились компании SPSR и Boxberry, которые работают с AliExpress, iHerb, Asos, eBay, JD.com и другими ритейлерами.