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Google запускает бесплатный онлайн-курс по контекстной рекламе

Google сообщил о старте бесплатного онлайн-курса «Основы рекламы в Google AdWords» от Google Partners Russia. Обучение начнётся 30 января 2017 года и будет проходить на базе образовательной платформы «Универсариум».

Курс рассчитан на тех, кто не знаком с рекламным сервисом. Слушатели познакомятся с базовыми инструментами системы, узнают, какие существуют настройки и типы кампаний, а также как ими управлять в зависимости от конкретных бизнес-задач.

Обучение предполагает просмотр видеолекций и выполнение тестовых заданий. Длительность курса – 3 недели. После его окончания слушатели смогут пройти базовый экзамен, чтобы стать сертифицированным специалистом Google AdWords.

Авторы курса:

  • Иван Акимов, аккаунт-директор «ArrowMedia»;
  • Татьяна Носкова, менеджер по развитию бизнеса в Google;
  • Надежда Шукалова, старший консультант по развитию бизнеса в Google;
  • Александр Ярощук, директор по развитию агентства контекстной рекламы «MediaGuru».

Ознакомиться с программой обучения и зарегистрироваться можно по ссылке.

Автор: Анна
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