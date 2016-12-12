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IKEA переименовала свои товары в популярные поисковые запросы о семейных проблемах

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IKEA
IKEA
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Шведское подразделение компании IKEA при поддержке рекламного агентства Åkestam Holst представило проект Retail Therapy, переименовав названия отдельных товаров на популярные поисковые запросы о семейных проблемах в Google. Об этом сообщает Adweek.

В рамках проекта переименовано 100 названий товаров. Для дополнительного распространения Åkestam Holst выкупили рекламные места в поисковой выдаче Google, которая соответствует запросам о семейных проблемах.

Предполагается, что связанный с запросом предмет может как-то помочь решить проблему. Так, игрушечная собака теперь называется «У моего папы аллергия на животных», составной шкаф из разноцветных ящиков переименовали в «Я и мой партнёр очень разные», микроволновку — в «Моя мама не умеет готовить», ночник для детской — в «Мой сын боится темноты». Если загуглить все эти фразы на английском, первой выпадет ссылка на сайт IKEA с изменёнными названиями товаров для дома.

«Мой партнер храпит»

 «У моего папы аллергия на животных»

«Моя дочь гуляет всю ночь»

Как правило IKEA называет свои товары в честь шведских озер, городов и дорог. И зачастую их очень трудно произнести.

Компании и сервисы: IKEA
Автор: Анна
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