ИРИ и АКИТ рассказали о возможностях досудебного разрешения споров в интернет-торговле

12 декабря в пресс-центре ТАСС состоялась совместная пресс-конференция Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) и Института развития интернета (ИРИ) на тему: «Досудебное разрешение споров в интернет-торговле». Основные вопросы пресс-конференции были посвящены проблеме регулирования отрасли онлайн-ритейла, сценарию досудебного урегулирования споров в интернет-коммерции, а также созданию саморегулируемой организации, разрешающей споры в досудебном порядке. Отдельным вопросом пресс-конференции стала презентация экспертного исследования на тему «Разрешение споров на рынке интернет-торговли», проведенного Институтом развития Интернета (ИРИ).

Спикерами пресс-конференции стали: Герман Клименко – Советник Президента РФ, председатель совета ИРИ; Алексей Федоров – Президент АКИТ; Екатерина Лобанова – заместитель директора ИРИ.

Советник Президента РФ, председатель совета ИРИ Герман Клименко рассказал о том, что в последнее время в связи с динамичным развитием сферы интернет-торговли как на мировом уровне, так и непосредственно на территории Российской Федерации растет количество жалоб покупателей в отношении товаров и услуг, приобретенных в сети Интернет.

«Огромный поток исковых заявлений влечет за собой дополнительную нагрузку на судебную систему, а также увеличивает сроки рассмотрения жалоб покупателей. Потребителю приходится обращаться в суд, подавать документы, что создает дополнительные неудобства и трату времени. В этой связи особую актуальность приобрел вопрос о поиске простого и малозатратного способа разрешения таких споров, что в дальнейшем позволит подкрепить уверенность потребителей и продавцов в надежности интернет-торговли. По большому счету, можно утверждать, что темпы роста интернет-коммерции напрямую зависят от того, насколько защищены права потребителей, насколько безопасно осуществлять покупки через Интернет. Существующая законодательная база, конечно, защищает права граждан, но мы должны говорить о том, что любое движение в сторону более эффективной защиты прав потребителей, безусловно, приведет к росту доверия граждан к покупкам через интернет-магазины. В конечном итоге это является серьезным двигателем для развития всего российского интернета» - отметил Герман Клименко.

Тому, как на сегодняшний день обстоят дела в вопросе разрешения споров на рынке интернет-торговли, было посвящено специальное исследование, проведенное Институтом развития Интернета. В нем отражен анализ современных тенденций развития отрасли онлайн-ритейла и обозначены инструменты наиболее эффективной ее регуляции, которую высказали эксперты. Результаты данного исследования на пресс-конференции представила заместитель директора ИРИ Екатерина Лобанова.

По ее словам, в экспертном опросе, который проводился в сентябре-октябре 2016 года, приняло участие 2100 респондентов – среди них представители интернет-магазинов, осуществляющих продажу товаров и услуг через интернет внутри России и руководители крупных игроков рынка российской электронной торговли.

Так, в результате проведенного опроса, выяснилось, что при возникновении претензии к онлайн-ритейлеру и невозможности разрешить спор с продавцом, потребитель идет в суд общей юрисдикции. Ежемесячно количество жалоб, поступающих в отдельно взятый интернет-магазин, не превышает 50, но при этом только каждая 15 доходит до суда. По мнению опрошенных респондентов и экспертов, такой механизм урегулирования возникающих конфликтов между потребителем и интернет-магазином не эффективнее – так считает 58% опрошенных.

94% респондентов утверждают, что необходим онлайн-механизм решения споров. При этом 61% ответили, что они в дальнейшем готовы делать больше покупок с помощью сети Интернет, если спор можно будет решить в онлайн-режиме.

62% опрошенных уверены, что создание саморегулирующей организации в этом случае крайне важно, и только 8% посчитали, что ее создание не имеет особого значения. Говоря о том, как правильнее организовать СРО, 69% респондентов ответили, что ее необходимо создавать на базе существующей ассоциации, 23% предложили создать такую организацию с нуля, 8% затруднились с выбором.

«Предпосылки для создания СРО в области интернет-ритейла очевидны: сегодня у государства отсутствуют эффективные механизмы регулирования рынка, в то же время, количество недобросовестных игроков растет в геометрической прогрессии (в том числе, нелегальная торговая деятельность в мессенджерах, предложения купить дешевле «за наличку»)», - рассказал Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По словам Алексея Федорова, только сама отрасль сможет быть лучшим регулятором.

В ходе пресс-конференции было объявлено, что до конца 2016 года АКИТ станет саморегулируемой организацией – на сегодняшний день происходит процесс оформления документов для получения Ассоциацией статуса СРО. Таким образом, каждый член АКИТ уже со следующего года будет полноценным участником организации, регулирующей рынок интернет-торговли в нашей стране.

Как отмечают в АКИТ, защита интересов российского онлайн-ритейла, саморегулирование рынка, досудебная блокировка недобросовестных интернет-ресурсов – вот лишь часть первоочередных задач, которые ставит перед собой СРО. Помимо защиты отечественных интернет-продавцов, организация также будет отстаивать интересы покупателей – комитет по рассмотрению обращений и урегулированию конфликтов в досудебном порядке сможет решать спорные ситуации, возникающие между продавцами и потребителями. Подача претензий будет осуществляться при помощи электронной площадки, разработанной АКИТ.