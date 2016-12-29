Итоги высокого сезона на рынке электроники и бытовой техники
Компания «М.Видео» подготовила аналитику по итогам работы в предновогодний период.
- Телеком-сегмент прочно закрепился на 3 месте в структуре продаж компании по итогам декабря 2016 года
- Мобильный трафик на mvideo.ru продолжает наращивать обороты: +40% к декабрю 2015 года.
- В первой десятке лидеров новогодних продаж (по обороту) Apple iPhone занимает половину позиций
- Траты мужчин на технику и электронику оказались выше, чем у женской части населения
- Женщины на 20% чаще мужчин приобретают программы дополнительного обслуживания и страховку.
Топ-5 товарных категорий и их доля в обороте сети «М.Видео» в декабре 2016 года
Интернет-продажи на mvideo.ru в декабре 2016 года
В целом оборот онлайн-продаж вырос в декабре 2016 года относительно аналогичного периода прошлого года на 21%.
Структура интернет-продаж в декабре 2016 года:
Относительно декабря 2015 года трафик с мобильных телефонов вырос почти на 40%.
В декабре 2016 года первые строчки рейтинга уже привычно занимают смартфоны от Apple. Также традиционными новогодними покупками и подарками являются игровые консоли, аксессуары и игры для них, а также телевизоры.
Топ-5
- Смартфон Apple iPhone 7
- Смартфон Apple iPhone 5S
- Телевизор LG 43”
- Игровая консоль Sony PlayStation 4
- Смартфон Samsung Galaxy S6 edge
Что покупали в декабре мужчины и женщины?
По результатам декабря, женский и мужской рейтинг новогодних покупок отличается не столь значительно, как можно было ожидать. Смартфоны, в том числе iPhone, стабильно входят в список новогодних подарков для обоих полов. Женщины, разумеется, приобретают технику для дома (блендеры, чайники, утюги) и для себя (приборы для красоты) либо заказывают её в подарок. Мужчины исполняют пожелания женщин и свои – покупают игровые консоли и игры к ним.
Женщины оказались более осторожны и предусмотрительны, поэтому на 20% чаще мужчин приобретают программы дополнительного обслуживания техники, страховку и т.д.
Что выбирали женщины?**
- Смартфон Samsung Galaxy J1
- Смартфон Apple iPhone 5S 16GB
- Утюг Philips
- Фен Polaris
- Электрочайник Polaris
- Электрочайник Vitek
- Блендер Polaris
- LED-телевизор Samsung 32”
- Напольные весы Polaris PWS 1514DG
- Электрощипцы для волос BaByliss C325E
Что выбирали мужчины?**
- Смартфон Apple iPhone 5S 16GB
- Смартфон Samsung Galaxy J1
- Блендер Braun
- Смартфон Apple iPhone 7 128GB
- Игровая консоль PlayStation 4 1Tb
- Утюг Philips
- Смартфон Samsung Galaxy A5
- Игра для PS4 FIFA 17
- Электрочайник Vitek
- LED-телевизор Samsung 32”
В совокупности мужчины потратили в магазинах «М.Видео» на 5% больше, чем женщины, хотя совершили меньшее число покупок. Скорее всего, крупные семейные приобретения по-прежнему доверяют мужчинам. Поэтому средний чек на покупки у мужчин выше на 18%.
- Средний чек у женщин: 6970 рублей
- Средний чек у мужчин: 8250 рублей
Топ-10 городов по покупательской активности:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Краснодар
- Ростов-на-Дону
- Н.Новгород
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Красноярск
- Казань
- Самара
Во всех городах из первой десятки мужчины в среднем потратили на 5% больше женщин в магазинах «М.Видео». Единственным исключений стал Н.Новгород, где ситуация оказалась ровно противоположной: здесь более активными покупателями стали женщины, которые потратили на новогодние подарки на 5% больше мужчин и приобрели на 10% больше покупок.
*В целом по компании, онлайн+офлайн
**Лидеры новогодних продаж (в штуках). Не учитываются расходные материалы - батарейки, пакеты, пылесборники, средства бытовой химии и т.д.