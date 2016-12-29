Итоги высокого сезона на рынке электроники и бытовой техники

Компания «М.Видео» подготовила аналитику по итогам работы в предновогодний период.

Телеком-сегмент прочно закрепился на 3 месте в структуре продаж компании по итогам декабря 2016 года

Мобильный трафик на mvideo.ru продолжает наращивать обороты: +40% к декабрю 2015 года.

В первой десятке лидеров новогодних продаж (по обороту) Apple iPhone занимает половину позиций

Траты мужчин на технику и электронику оказались выше, чем у женской части населения

Женщины на 20% чаще мужчин приобретают программы дополнительного обслуживания и страховку.

Топ-5 товарных категорий и их доля в обороте сети «М.Видео» в декабре 2016 года

Интернет-продажи на mvideo.ru в декабре 2016 года

В целом оборот онлайн-продаж вырос в декабре 2016 года относительно аналогичного периода прошлого года на 21%.

Структура интернет-продаж в декабре 2016 года:

Относительно декабря 2015 года трафик с мобильных телефонов вырос почти на 40%.

В декабре 2016 года первые строчки рейтинга уже привычно занимают смартфоны от Apple. Также традиционными новогодними покупками и подарками являются игровые консоли, аксессуары и игры для них, а также телевизоры.

Топ-5

Смартфон Apple iPhone 7

Смартфон Apple iPhone 5S

Телевизор LG 43”

Игровая консоль Sony PlayStation 4

Смартфон Samsung Galaxy S6 edge

Что покупали в декабре мужчины и женщины?

По результатам декабря, женский и мужской рейтинг новогодних покупок отличается не столь значительно, как можно было ожидать. Смартфоны, в том числе iPhone, стабильно входят в список новогодних подарков для обоих полов. Женщины, разумеется, приобретают технику для дома (блендеры, чайники, утюги) и для себя (приборы для красоты) либо заказывают её в подарок. Мужчины исполняют пожелания женщин и свои – покупают игровые консоли и игры к ним.

Женщины оказались более осторожны и предусмотрительны, поэтому на 20% чаще мужчин приобретают программы дополнительного обслуживания техники, страховку и т.д.

Что выбирали женщины?**

Смартфон Samsung Galaxy J1

Смартфон Apple iPhone 5S 16GB

Утюг Philips

Фен Polaris

Электрочайник Polaris

Электрочайник Vitek

Блендер Polaris

LED-телевизор Samsung 32”

Напольные весы Polaris PWS 1514DG

Электрощипцы для волос BaByliss C325E

Что выбирали мужчины?**

Смартфон Apple iPhone 5S 16GB

Смартфон Samsung Galaxy J1

Блендер Braun

Смартфон Apple iPhone 7 128GB

Игровая консоль PlayStation 4 1Tb

Утюг Philips

Смартфон Samsung Galaxy A5

Игра для PS4 FIFA 17

Электрочайник Vitek

LED-телевизор Samsung 32”

В совокупности мужчины потратили в магазинах «М.Видео» на 5% больше, чем женщины, хотя совершили меньшее число покупок. Скорее всего, крупные семейные приобретения по-прежнему доверяют мужчинам. Поэтому средний чек на покупки у мужчин выше на 18%.

Средний чек у женщин: 6970 рублей

Средний чек у мужчин: 8250 рублей

Топ-10 городов по покупательской активности:

Москва

Санкт-Петербург

Краснодар

Ростов-на-Дону

Н.Новгород

Екатеринбург

Новосибирск

Красноярск

Казань

Самара

Во всех городах из первой десятки мужчины в среднем потратили на 5% больше женщин в магазинах «М.Видео». Единственным исключений стал Н.Новгород, где ситуация оказалась ровно противоположной: здесь более активными покупателями стали женщины, которые потратили на новогодние подарки на 5% больше мужчин и приобрели на 10% больше покупок.

*В целом по компании, онлайн+офлайн

**Лидеры новогодних продаж (в штуках). Не учитываются расходные материалы - батарейки, пакеты, пылесборники, средства бытовой химии и т.д.