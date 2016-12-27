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К 2018 году в России появятся первые интернет-магазины алкоголя

Минпромторг рассчитывает на то, что к 2018 году в России появятся первые онлайн-магазины, официально торгующие алкоголем. Об этом глава ведомства Денис Мантуров рассказал в интервью RNS.

«Принципиально основные разногласия и противоречия сняты. Осталось проработать схему, чтобы сделать сектор контролируемым, понятным и прозрачным. Алкоголь в интернете должен продаваться на тех же принципах, как в розничных сетях. Принципиальных возражений против допуска алкоголя на электронные площадки уже нет. В течение полугода можно отрегулировать механизм и с 2018 года запустить продажу.», — сказал Мантуров.

Минпромторг выступает за снятие запрета на онлайн-торговлю алкоголем, считая, что это снизит нелегальный объём торговли спиртными напитками. Минфин и Минэкономразвития поддержали эту идею, при условии, что интернет-продажи будут подчиняться таким же правилам и ограничениям, что и обычная торговля, напоминает RNS.

Автор: Анна
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