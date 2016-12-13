Какое настроение у российского потребителя под Новый год?

В течение последних двух лет и по сей день Индекс потребительских настроений россиян остается в негативной зоне, но, как показали результаты исследования GfK, в IV кв. 2016 года наметились улучшения в пяти из семи федеральных округов России.

«Индекс потребительских настроений отражает оценку потребителями текущей ситуации в экономике страны, своего финансового состояния и ожиданий на будущее. Настроения потребителей оказывают непосредственное влияние на готовность тратить на товары и услуги, — говорит Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus. Мы видим, что пока россияне не склонны оценивать текущую ситуацию слишком позитивно. Но начиная со второго полугодия 2016 года, наметилась тенденция медленного улучшения потребительских настроений».

В ноябре 2016 года Индекс потребительских настроений GfK в целом по России составил 92 пункта, что всего лишь на один пункт больше, чем в сентябре (91). Таким образом, Индекс в IV кв. 2016 года остался в негативной зоне, но этот результат все же разительно отличается от показателей Индекса в I кв. 2016 года, когда Индекс упал практически до уровня предыдущего кризиса в 2009 году.

Медленное восстановление потребительских настроений в России наблюдается с июля 2016 года. Сейчас ситуацию позитивнее оценивают жители сельской России (95), чем жители городов (91).

Среди регионов России наиболее пессимистично настроены Северо-Запад и Сибирь, хотя до 2014 года жители здесь были в числе самых оптимистичных. По данным исследования потребительских настроений GfK, в IV кв. 2016 года Индекс потребительских настроений в этих регионах составил 87 и 88 пунктов соответственно (см. Таб 1). Но стоит отметить, что с июля 2016 года здесь наблюдается повышение Индекса.

Оптимистичнее других настроены жители Центрального региона России (98), Северного Кавказа (99) и Дальнего Востока (94).

«Можно сказать, что на Дальнем Востоке потребители буквально воспряли духом, здесь мы зарегистрировали самое значительно восстановление потребительских настроений – сразу на 18 пунктов с сентября 2016 года. До сих пор - с 2013 года - регион занимал одно из последних мест в списке регионов России по Индексу потребительских настроений», - рассказал А.М. Демидов.

Настроения жителей Москвы отличаются волатильностью – от периода к периоду в Москве регистрируются то спады, то подъемы настроений потребителей, что связано как с неустойчивыми оценками текущей ситуации в стране, так и с постоянно меняющимися собственными ожиданиями в отношении будущего. В ноябре 2016 года настроения москвичей ухудшились, Индекс снизился с 97 пунктов в сентябре 2016 года до 93 в ноябре. До этого настроения падали с позитивных 102 пунктов в апреле до 90 пунктов в июле.

Индекс потребительских настроений GfK по России и отдельным регионам за период с 2008 по 2016 г.г. Данные Всероссийского омнибусного исследования GfK.