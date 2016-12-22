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“Киберпонедельник” начнется в Одноклассниках за 5 часов до официального старта

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Шестая всероссийская онлайн-распродажа “Киберпонедельник” состоится 30 января 2017 г. при поддержке РАЭК. Впервые за всю историю проведения распродаж в Рунете в акции примет участие социальная сеть - к “Киберпонедельнику” присоединяются Одноклассники. Пользователи социальной сети получат эксклюзивный доступ к предпродаже, которая начнется за 5 часов до официального старта распродажи. 

"Большинство магазинов, участвующих в “Киберпонедельнике” уже являются рекламодателями ОК и имеют группы в социальной сети. Аудитории ОК интересны гаджеты и распродажи, это подтверждает всплеск активности во время черных пятниц. Не сомневаемся, что эксклюзивный доступ к распродаже увеличит число покупок», - сказал Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта Одноклассники.

“Сейчас именно социальные сети играют решающую роль в развитии интернет-отрасли, в частности, интернет-торговли, и Одноклассники являются одной из крупнейших социальных сетей России с колоссальной, постоянно растущей аудиторией, - комментирует Мария Тимофеева, руководитель проекта “Киберпонедельник”. - Партнерство с OK позволит нам не только дополнительно продемонстрировать этой огромной аудитории все преимущества интернет-покупок, но и в режиме реального времени отслеживать обратную связь, а значит продолжать развиваться и адаптировать нашу площадку для максимального удобства покупателей. Более того, Одноклассники невероятно популярны не только в Москве и Московской области, но и в регионах России, где мы видим максимальный потенциал для роста - по итогам распродаж 2016 г. мы наблюдаем постоянный рост доли трафика из регионов”.

“Киберпонедельник” пройдет в России в шестой раз. Масштабная онлайн-акция состоится 30 января. Официальный сайт акции - c-monday.com. В распродаже примут участие не менее 200 компаний, среди которых Связной, Ozon.ru, Эльдорадо, Детский Мир, Lamoda, Media Markt, 003, сервис сравнения цен Price.ru, DNS, KupiVip, Максидом, Адамас, Huawei, Quelle, Otto, OBI, Babadu, 585 Золотой, Cosmorelax, Samsonite, онлайн-кинотеатр Amediateka, музыкальный сервис Zvooq и многие другие.

Компании и сервисы: Samsonite, OBI, KupiVip, Детский мир, Media Markt, Cosmorelax, 585, Максидом, Связной, DNS, Адамас, Price.ru, Золотой, Эльдорадо
Автор: Анна
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