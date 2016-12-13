+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Лаборатория Касперского» открыла интернет-магазин брендированных вещей

Смотрите в каталоге
Яндекс.Доставка
Яндекс.Доставка
Автоматизация доставки

«Лаборатория Касперского» открыла интернет-магазин Lab-Shop, где все желающие могут купить различные вещи – от пледов для пикника до современных гаджетов – с символикой компании.

В магазине пользователь может купить портативные зарядки для электронных устройств, беспроводные наушники, кружки, футболки и другие товары. В компании пообещали, что ассортимент магазина будет постоянно обновляться и расширяться.

Пользователь может оплатить товар банковской картой или наличными. Оплата происходит в момент получения заказа.

Клиент может самостоятельно забрать сувениры в пункте выдачи в Москве или заказать доставку. Доставка доступна по всем основным направлениям, сказали vc.ru представители «Лаборатории Касперского». Компания оформляет доставку заказов через сервис «Яндекс.Доставка», сотрудничая с «Почтой России» и основными курьерскими службами.

Цена доставки зависит от адреса получателя, а также объема и веса заказа. По Москве минимальная стоимость доставки составляет 250 рублей (курьер привезет товар в течение трех-четырех рабочих дней), по регионам — 400 рублей (в течение четырех-десяти дней).

«Вещи с нашей фирменной символикой всегда пользовались большим спросом не только у наших сотрудников и партнеров, но и у многих пользователей, которые получали их, например, в качестве призов в конкурсах. Видя такой интерес к нашим сувенирным рюкзакам, худи, кружкам, гаджетам и прочим вещам, мы решили сделать их доступными самой широкой аудитории», — сказал руководитель отдела производства «Лаборатории Касперского» Михаил Головин.

Компании и сервисы: Яндекс.Доставка
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 декабря / Комментарии
АКИТ запускает площадку для круглогодичных распродаж

АКИТ запускает площадку для круглогодичных распродаж

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), ранее проводившая акции «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник», запустит площадку для круглогодичных распродаж Onedaysale. АКИТ, куда входят «М.Видео», «Юлмарт», Media Markt, Ozon, «Связной» и ещё около 30 российских ритейлеров, планирует открыть платформу для участников организации 23 декабря.

далее →

20 декабря / Комментарии
НАДТ впервые организует свой «Киберпонедельник-2017»

НАДТ впервые организует свой «Киберпонедельник-2017»

Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) организует распродажу «Киберпонедельник-2017». Акция пройдет с 30 января по 1 февраля 2017 года на сайте Kiberponedelnik.com. Участие примут более 200 магазинов, среди которых: Aliexpress.ru, Ebay.com, Pleer.ru, Buyon.ru, Microsoftstore.ru и другие. Техническим партнером акции станет компания ООО «Блэк Фрайдэй» (организатор первой российской «Чёрной пятницы» и владелец площадки blackfridaysale.ru).

далее →

20 декабря / Комментарии
Сбербанк пришёл на Яндекс.Маркет

Сбербанк пришёл на Яндекс.Маркет

Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка — три вида банковских карт и две страховые программы.

далее →

19 декабря / Комментарии
«Яндекс» открыл бесплатный сервис для рассылки пуш-уведомлений

«Яндекс» открыл бесплатный сервис для рассылки пуш-уведомлений

«Яндекс» добавил функцию бесплатной рассылки таргетированных push-уведомлений в свой сервис аналитики для мобильных приложений AppMetrica. 

далее →

19 декабря / Комментарии
Очередной “Киберпонедельник” пройдет 30 января при поддержке РАЭК

Очередной “Киберпонедельник” пройдет 30 января при поддержке РАЭК

30 января состоится первая масштабная онлайн-распродажа 2017 года — “Киберпонедельник-2017”. Акция впервые пройдет при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК). Во всероссийской распродаже на сайте cmonday.ru примут участие более 200 компаний, в т.ч. крупнейшие российские и зарубежные интернет-магазины, онлайн-сервисы, а также компании, предоставляющие услуги офлайн.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!