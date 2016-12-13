«Лаборатория Касперского» открыла интернет-магазин брендированных вещей

«Лаборатория Касперского» открыла интернет-магазин Lab-Shop, где все желающие могут купить различные вещи – от пледов для пикника до современных гаджетов – с символикой компании.

В магазине пользователь может купить портативные зарядки для электронных устройств, беспроводные наушники, кружки, футболки и другие товары. В компании пообещали, что ассортимент магазина будет постоянно обновляться и расширяться.

Пользователь может оплатить товар банковской картой или наличными. Оплата происходит в момент получения заказа.

Клиент может самостоятельно забрать сувениры в пункте выдачи в Москве или заказать доставку. Доставка доступна по всем основным направлениям, сказали vc.ru представители «Лаборатории Касперского». Компания оформляет доставку заказов через сервис «Яндекс.Доставка», сотрудничая с «Почтой России» и основными курьерскими службами.

Цена доставки зависит от адреса получателя, а также объема и веса заказа. По Москве минимальная стоимость доставки составляет 250 рублей (курьер привезет товар в течение трех-четырех рабочих дней), по регионам — 400 рублей (в течение четырех-десяти дней).