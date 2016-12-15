Максим Фалдин: «Викимарт умер»

Максим Фалдин, основатель интернет-маркетплейса Wikimart на своей странице в Facedook сообщил, что "Викимарт умер" и попрощался с сотрудниками компании.

Публикуем выдержки из послания Максима:

"Викимарт, который мы с Камилем основали летом 2008 года, перестал существовать. Еще есть юридическое лицо (будет признано банкротом в феврале), у него есть генеральный директор (если не дурак, уволится до конца года). Но компании больше нет.

На прошлой неделе, после почти двухлетнего перерыва, я провел в компании полтора дня. Так получилось, что мажоритарные акционеры ее бросили, а из миноритарных я один оказался в России. За эти полтора дня убедился, что у компании не осталось активов, которые можно спасти и компетенций, которые можно сохранить. 20 месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию. За эти 20 месяцев они потратили (в рублях) в два раза больше (!), чем мы с Камилем за всю историю компании, с момента основания в 2008 по август 2014.

Вернувшись в компанию на полтора дня, я увидел коллективное воровство, всепроникающий страх сотрудников, не получающих зарплату два месяца, и вязкую непреодолимую бюрократию повсюду. Видимо эти три вещи всегда живут рядом... Но мне так жить неинтересно.

Я принял для себя решение, что не буду бороться. Это не моя борьба. Я не стану инициировать уголовные дела на топ-менеджмент, хотя у меня есть эти возможности и более чем достаточно оснований. Не стану уговаривать сдувшихся акционеров финансировать человеческое закрытие компании, которую я когда-то создавал. Я не готов тратить на это дни или даже часы своей жизни.

Точно также я принимал решение два года назад - уйти из Викимарта сразу после организованной мною сделки Тайгер-Финпром. Тогда я начал совершенно новый проект, который сейчас, спустя два года, бурно развивается и процветает. Мы запустились в середине 2015, вышли на прибыль в 2016 и вырастим на 100%+ в 2017. Нас всего 30 человек и мы очень любим то, чем занимаемся делаем. У нас все получается, нас любят наши покупатели и мы зарабатываем деньги. Решение не оставаться в бюрократической ловушке, с zero-sum моделью развития, было правильным".