"МегаФон" направил в ФАС ходатайство о покупке доли в Mail.Ru Group

В Федеральную антимонопольную службу РФ поступило ходатайство ПАО "МегаФон" о покупке доли в холдинге Mail.ru Group, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация о том, что "МегаФон" рассматривает возможность покупки доли в Mail.Ru Group стало известно в декабре прошлого года. Тогда же сообщалось, что стороны ведут переговоры о денежной сделке, но в какой форме - покупке или обмене акциями - не известно.

Чуть позже официальный представитель сотового оператора прокомментировал появившуюся информацию в СМИ и подтвердил, что компания действительно ведет переговоры о денежной сделке с интернет-компани ей.

По информации агентства, сумма сделки составит 740 млн долларов, её планируется закрыть в первом квартале 2017 года. Акционеры "МегаФона" должны одобрить покупку актива уже на следующей неделе на собрании, которое запланировано на 20 января 2017 года.