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«Мегафон» покупает Mail.Ru Group

Совет директоров «Мегафона» одобрил сделку по приобретению 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group за 740 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

«По условиям планируемой сделки "Мегафон" приобретет 11,5 миллиона акций класса А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM», — отмечается в сообщении.

Из указанной суммы 640 миллионов долларов должны быть выплачены в момент закрытия сделки, оставшиеся 100 миллионов долларов — через год после ее закрытия. Тогда оператор связи будет владеть 15,2 процента уставного капитала Mail.Ru Group.

В «Мегафоне» отметили, что после завершения сделки компании продолжат работать «полностью на рыночных условиях». Команды менеджмента останутся независимыми.

Внеочередное собрание акционеров «Мегафона» для утверждения сделки намечено на 20 января 2017 года. Кроме того, решение о покупке акций подлежит согласованию с Федеральной антимонопольной службой России.

Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона», прокомментировал предполагаемую сделку: «Мы рады сообщить о возможном приобретении контрольного пакета акций Mail.Ru Group: эта сделка позволит «МегаФону» сделать следующий шаг в реализации своей цифровой стратегии. Более тесное взаимодействие с Mail.Ru Group позволит реализовать стратегические совместные проекты, включая в том числе создание и продвижение специального предложения для цифровых абонентов VKmobile на базе социальной сети «ВКонтакте» и улучшение таргетирования и сегментации клиентов (эти проекты, как мы понимаем, были одобрены Mail.Ru). Сотрудничество с Mail.Ru Group поможет «МегаФону» предоставлять премиальный и дифференцированный пакет услуг цифровым абонентам, создавая стоимость для акционеров обеих компаний.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group, заявил: «Перспективы сотрудничества в реализации совместных проектов, таких как запуск специального предложения под брендом VKmobile и использование технологий предиктивной аналитики — это новые полезные предложения для наших пользователей и новые возможности для нашего бизнеса. «МегаФон» — естественный партнёр для Mail.Ru в различных областях, и мы будем рады работать вместе».

Mail.Ru Group занимает лидирующие позиции в русскоязычном сегменте сети (сайты ежемесячно посещают около 93 процентов российских пользователей интернета). Mail.Ru Group принадлежат почтовый сервис Mail.ru социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир», портфолио крупнейших онлайн-игр, сервис MAPS.ME, мессенджеры Агент Mail.ru и ICQ.

«Мегафон» — мобильный оператор федерального значения в России, количество абонентов которого насчитывает 77,3 миллиона человек.

Автор: Анна
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