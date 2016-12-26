Metro Cash&Carry сфокусируется на B2B

После разделения бизнеса ритейлера Metro AG на компанию по оптовой продаже продуктов питания (Metro, войдут активы Cash&Carry, Real и др.) и компанию по продаже потребительской электроникой (Ceconomy) первая займётся активным развитием сотрудничества с профессиональными клиентами: рестораторами, отельерами и кейтеринговыми службами. Об этом пишет RNS со ссылкой на гендиректора московского представительства Metro AG Алексея Григорьева.

Metro AG объявил о планах по разделению бизнеса в середине декабря прошлого года. Процесс реструктуризации должен завершиться во втором квартале 2017 года.

Григорьев отметил, что усиление сотрудничества с профессиональными клиентами является «абсолютной тенденцией и задачей руководства ритейлера». По его словам, в России разделение бизнеса на компании Metro Cash and Carry и Ceconomy уже началось и сейчас они «фактически живут отдельно друг от друга».

Согласно условим разделения компаний, каждый акционер Metro AG получит по одной акции новой Metro вдобавок к акции Ceconomy. При этом Ceconomy будет принадлежать 10% новой Metro.