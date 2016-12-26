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Михаил Морозов возглавит департамент интернет-маркетинга и электронной коммерции в «М.видео»

«М.видео», крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, объявляет о назначении Михаила Морозова на позицию руководителя департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции.

В сферу ответственности Михаила Морозова войдёт дальнейшее развитие интернет-платформы «М.Видео» как эффективного канала продаж и информационного ресурса, аккумулирующего все необходимые сведения о технике, аксессуарах и сервисах. Михаил также продолжит работу по совершенствованию сервисов и услуг интернет-магазина в рамках развития омниканальной стратегии компании.

«Михаил вступает в должность в очень интересное время, когда фокус развития компании направлен в сторону e-commerce, а дальнейшее лидерство «М.Видео» на рынке зависит в значительной степени от темпов и качества развития интернет-коммерции. Михаилу предстоит справиться с амбициозными задачами по улучшению покупательского опыта и эффективности интернет-торговли в регионах, совершенствованию сайта и внедрению новых технологий», - отметила директор по маркетингу и электронной коммерции «М.Видео» Ольга Турищева.

В июле 2016 года компания «М.Видео» вошла в пятерку крупнейших онлайн-магазинов России по объему онлайн-продаж и количеству заказов в совместном рейтинге Data Insight и Ruward  E-Commerce Index TOP-100 2016. В исследовании компания получила один из самых высоких индексов по безопасности и доступности интернет-магазина. В 2016 году сайт mvideo.ru также получил  Гран-При российской ecommerce-премии «Большой Оборот – 2016».

Михаил Морозов работает в «М.Видео» с середины 2016 года. На позиции руководителя департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции он сменит Романа Горшкова, который продолжит профессиональное развитие за пределами компании.

Автор: Анна
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