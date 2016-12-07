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Право и налоги RSS

Минэкономразвития предложило ограничить возврат электроприборов и одежды в интернет-магазины

Минэкономразвития предложило ограничить возврат товаров из онлайн-магазинов. Поправки в закон «О защите прав потребителей» опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов и должны вступить в силу со дня опубликования.

«Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества,включенного в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, установленный Правительством Российской Федерации,после непосредственного вручения ему такого товара», — предлагаемое дополнение в закон.

Запрет на возврат будет распространяться на продукты из перечня товаров длительного пользования и списка непродовольственных товаров надлежащего качества. В эти списки в том числе входят ювелирные изделия, косметика, текстильные и швейные изделия, бытовая химия, мебель, книги, электроприборы.

«В целях развития электронной торговли в Российской Федерации необходимо создавать условия, которые позволят участникам отрасли применять единые информационные стандарты, что существенно упростит и ускорит осуществление процедур товарооборота, будет способствовать развитию конкурентной среды и улучшению делового климата», говорится в пояснительной записке к проекту Федерального закона.

По закону потребитель вправе обменять непродовольственный товар на аналогичный в течение 14 дней, если он не был в употреблении, а его вид и свойства сохранены, и имеется чек. Исключением являются предметы из перечня товаров, не подлежащих обмену и возврату, в которые и входят книги, косметика, мебель и многое другое.

Автор: Анна
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