14 декабря 2016 года в центре Digital October на Красном Октябре состоялась ежегодная декабрьская конференция РАЭК и отраслевых партнеров, посвященная подведению итогов уходящего года.

В ходе конференции стало известно, что мобильный интернет составляет 25% экономики Рунета или 0,6% ВВП России. На данный момент 62 млн россиян являются активными пользователями мобильного интернета. Основными потребителями мобильного контента являются молодые люди в возрастном промежутке 12-24 года. Россия также является пятым в мире рынком по числу загрузок приложений.

За последние 30 дней 64% пользователей совершали платежи с мобильного устройства, 79% пользователей смартфонов использовали подобные приложения за последнюю неделю, а 66% пользователей установили хотя бы одно приложение для платежей и покупок.

Еще одной важной составляющей экономики Рунета стала электронная коммерция. Эксперты отмечают, что поведение пользователей вернулось к привычному – юзеры больше не живут в ожидании доллара стоимостью в 30 рублей. По прогнозам специалистов, рост сегмента ecommerce в этом году составит не менее 25%. По итогам 2016 года каждые 2 из 5 покупок будут совершены через мобильные устройства (включая билеты и еду), а в 2017 году таких покупок будет заметно больше половины.

"Самый главный тренд для интернет-торговли в 2016 году в том, что люди перестали жить в ожидании доллара по 30 рублей. И поведение потребителей сразу вернулось к привычному: да, конечно, покупатели стали приобретать более дешевые товары, однако, они перестали придерживать деньги „на потом“. Это немедленно отразилось на интернет-торговле, рост которой по нашим прогнозам за год составит не менее 25%", поделился своим мнением Федор Вирин, партнер Data Insight.

Что касается прогнозов на будущий год, то Федор надеется только на рост сегмента:

"Мы очень ждем в 2017 году масштабного роста розничного онлайн-экспорта. Мы провели вместе с PayPal исследование на эту тему, и ключевой результат — это большой рынок, который очень быстро растет. Предприниматели увидели открытую рыночную нишу в продаже товаров и услуг за рубеж через интернет и активно ее осваивают. Им не хватает опыта, знаний, помощи и партнеров, однако, это уже десятки тысяч компаний и сотни тысяч занятых, на руку которых играет и низкий курс национальной валюты, и, что еще важнее, уникальные продукты (и услуги), производящиеся на территории России".

Основные события Рунета в 2016 году: