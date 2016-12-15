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Мобильный интернет составляет 25% экономики Рунета

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PayPal
PayPal
Электронные деньги

14 декабря 2016 года в центре Digital October на Красном Октябре состоялась ежегодная декабрьская конференция РАЭК и отраслевых партнеров, посвященная подведению итогов уходящего года.

В ходе конференции стало известно, что мобильный интернет составляет 25% экономики Рунета или 0,6% ВВП России. На данный момент 62 млн россиян являются активными пользователями мобильного интернета. Основными потребителями мобильного контента являются молодые люди в возрастном промежутке 12-24 года. Россия также является пятым в мире рынком по числу загрузок приложений.

За последние 30 дней 64% пользователей совершали платежи с мобильного устройства, 79% пользователей смартфонов использовали подобные приложения за последнюю неделю, а 66% пользователей установили хотя бы одно приложение для платежей и покупок.

Еще одной важной составляющей экономики Рунета стала электронная коммерция. Эксперты отмечают, что поведение пользователей вернулось к привычному – юзеры больше не живут в ожидании доллара стоимостью в 30 рублей. По прогнозам специалистов, рост сегмента ecommerce в этом году составит не менее 25%. По итогам 2016 года каждые 2 из 5 покупок будут совершены через мобильные устройства (включая билеты и еду), а в 2017 году таких покупок будет заметно больше половины.

"Самый главный тренд для интернет-торговли в 2016 году в том, что люди перестали жить в ожидании доллара по 30 рублей. И поведение потребителей сразу вернулось к привычному: да, конечно, покупатели стали приобретать более дешевые товары, однако, они перестали придерживать деньги „на потом“. Это немедленно отразилось на интернет-торговле, рост которой по нашим прогнозам за год составит не менее 25%", поделился своим мнением Федор Вирин, партнер Data Insight.

Что касается прогнозов на будущий год, то Федор надеется только на рост сегмента:

"Мы очень ждем в 2017 году масштабного роста розничного онлайн-экспорта. Мы провели вместе с PayPal исследование на эту тему, и ключевой результат — это большой рынок, который очень быстро растет. Предприниматели увидели открытую рыночную нишу в продаже товаров и услуг за рубеж через интернет и активно ее осваивают. Им не хватает опыта, знаний, помощи и партнеров, однако, это уже десятки тысяч компаний и сотни тысяч занятых, на руку которых играет и низкий курс национальной валюты, и, что еще важнее, уникальные продукты (и услуги), производящиеся на территории России".

Основные события Рунета в 2016 году:

  • Регулирование трансграничных услуг (Налог на Google).
  • Пакет Яровой.
  • Первый случай применения законодательства о локализации персональных данных (блокировка LinkedIn).
  • Экономика Рунета достигла 2,4% ВВП.
  • «Мобилизация» Рунета - почти четверть доходов и половина пользователей.
  • Рынок инвестиций в Рунет постепенно восстанавливается после провала 2014 года.
  • Покупка Delivery Club — крупнейшая сделка года на российском рынке
  • Внедрение решений, основанных на машинном обучении вообще и нейронных сетях в частности, в самые разные отрасли, в массовом масштабе (Палех от Яндекса, Prisma).
  • Восстановление рекламного рынка (рост всех интернет-сегментов)
  • Поворот в сторону медицины. Активная работа с законодателями, привлечение внимания властей к проблеме невозможности адекватного развития телемедицины, медицинские стартапы, проекты крупных игроков.
  • Бурное развитие чат-ботов и продолжающийся переход часть функций социальных сетей в мессенджеры.
  • Появление должности Советника президента по интернету.
Компании и сервисы: PayPal
Автор: Анна
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