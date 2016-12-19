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НАДТ посчитала поступления в бюджет России от трансграничной торговли

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Ежегодные поступления в бюджет России от трансграничной торговли составляют 2–2,15 млрд рублей. Такую оценку озвучил глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов на круглом столе «Совершенствование налогообложения электронного бизнеса в России», который прошел в четверг в РАНХиГС. В мероприятии приняли участие представители НАДТ, АКИТ, Rambler&Co, Cainiao, Минфина, ФТС, РАНХиГС и др.

«Расходы на администрирование трансграничной торговли при этом не превышают 1 млрд рублей. Это доказывает, что в России действует регулирование трансграничной торговли, причем более эффективное, чем в ряде других стран», — сказал Иванов RNS.

По его словам, основная часть расходов приходится на фонд оплаты труда задействованных сотрудников, а также на поддержку таможенной и посылочной инфраструктуры, через которую идут посылки из-за рубежа. Доходы генерируются за счет превышения порога беспошлинной торговли в €1 тыс. в месяц. "В 2016 году мы ожидаем 250 млн посылок из-за рубежа, из них 1,2 млн — с превышением порога беспошлинного ввоза", — сказал Иванов.

Евросоюз потерял от убытков на администрировании €32,4 млрд в 2014 году. «Высокий налог неизбежно ведет к потоку грузов в обход таможни, формируя огромный по масштабам "черный" и "серый" рынок перевозок (от 20 до 75%)», — указано в презентации НАДТ.

При этом рынок электронной торговли в России, по оценкам НАДТ, вырастет в 2016 году примерно до 880 млрд рублей — с 781 млрд рублей в 2015 году.

По словам главного аналитика Price.ru холдинга Rambler&Co Алексея Петровского, замечания и тезисы обсуждения будут использованы для подготовки рекомендаций по совершенствованию налогового законодательства для сегмента интернет-торговли.

Компании и сервисы: Price.ru
Автор: Анна
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