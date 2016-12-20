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НАДТ впервые организует свой «Киберпонедельник-2017»

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Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) организует распродажу «Киберпонедельник-2017». Акция пройдет с 30 января по 1 февраля 2017 года на сайте Kiberponedelnik.com. Участие примут более 200 магазинов, среди которых: Aliexpress.ru, Ebay.com, Pleer.ru, Buyon.ru, Microsoftstore.ru и другие. Техническим партнером акции станет компания ООО «Блэк Фрайдэй» (организатор первой российской «Чёрной пятницы» и владелец площадки blackfridaysale.ru).

НАДТ проводит «Киберпонедельник» впервые. Для технического партнера акции — это 5 онлайн-распродажа подобного масштаба. Платформа, на которой планируется событие, прошла неоднократное успешное тестирование на аналогичных распродажах в Германии и России. Функционал сайта разработан и оптимизирован с учетом актуальных запросов интернет-магазинов участников акции и потенциальных покупателей.

Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли планирует, что акция станет первым шагом в создании общей системы регулирования культуры интернет-распродаж в России.

Александр Иванов, Президент НАДТ: «Онлайн-распродажа «Киберпонедельник-2017» должна стать одним из ключевых событий 2017 года. Наша главная цель   создание прозрачной  и понятной системы интернет-распродаж в России, где каждый пользователь без риска может делать покупки интересных для него товаров. Это будет, одновременно, и своеобразный календарь событий, и интеграционная площадка, способная предоставить максимально комфортные и честные условия как для магазинов-участников, так и для пользователей».

Распродажа «Киберпонедельник» — ежегодная межсезонная онлайн-распродажа, где в большей степени представлены товары уходящего сезона (зима). Распродажа начнется в ночь с 29 на 30 января по московскому времени и продлится трое суток. В течение 72 часов у жителей России будет возможность приобрести свыше 75 тыс. наименований товаров со скидками от 15% до 70%. На распродаже будут представлены наиболее популярные товарные категории: электроника и бытовая техника, красота и здоровье, детские товары, одежда и обувь, товары для дома. Полный список магазинов-участников представлен на сайте Kiberponedelnik.com.

Александр Пименов, интернет-маркетолог Плеер.ру: «Киберпонедельник, как и Чёрная Пятница  в настоящее время одна из самых глобальных и значимых распродаж на онлайн-рынке. Мы, конечно, стараемся принимать участие в таких акциях, потому что это отличный способ лишний раз заявить о себе и привлечь новых покупателей. «Чёрная пятница» в этом году показала хорошие результаты, и мы рады продолжить сотрудничество с организаторами BLACKFRIDAYSALE.ru: высокоорганизованная и слаженная команда, оперативная поддержка, прозрачные условия  всё очень чётко и красиво. Обязательно подготовим интересные предложения для наших покупателей  постоянных и новых».

Дмитрий Павлов, менеджер по работе с партнёрами компании «КОНСУЛ»: «Так как участие в «Чёрной Пятнице» на сайте BLACKFRIDAYSALE.ru было для нас плодотворным и показало хороший результат, ожидания от Киберпонедельника у нас самые позитивные. Мы полагаем, что будет немного меньше трафика, чем в «Чёрную Пятницу», но всё равно эта акция должна существенно поднять конверсию. Главное, на наш взгляд, давать честные и хорошие скидки, которые будут действительно интересны покупателям».

Глеб Сибирцев, основатель Байон.ру: «Kiberponedelnik.com, как площадку для проведения акции, мы выбрали из-за команды, которая уже неоднократно доказывала, что способна делать по-настоящему крутые распродажи. Байон.ру в Киберпонедельник-2017 рассчитывает на сопоставимые с «Чёрной пятницей» продажи на сумму в районе 200 млн. рублей».

Организаторы онлайн-распродажи «Киберпонедельник-2017» рассчитывают привлечь около 2 млн. посетителей. Принять участие в распродаже традиционно смогут жители России, Республики Беларусь и Казахстана.

Компании и сервисы: Yves Rocher, FINN FLARE, O’STIN, Media Markt, Baon, Petshop, TOM TAILOR, МТС, Связной, Евросеть
Автор: Анна
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