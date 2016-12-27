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Право и налоги RSS

«Налог на Google» заработал в России

С 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о взимании налога с операций, проводимых иностранными компаниями в интернете («налог на Google»). Теперь они должны будут платить 18% от прибыли за предоставление игр, музыкальной и видеопродукции, а также онлайн-услуг.

НДС будет касаться деятельности зарубежных компаний, которые предоставляют права на применение пользовательского контента программ для ПК, баз данных или компьютерных игр. Налог также коснется фирм, которые распространяют в интернете рекламу, услуги по продаже товаров и предоставление прав на пользование музыкой, электронными книгами, видеофайлами и графикой.

Google Play

Apple Store

Компании и их посредники обязаны встать на учет в течение месяца со дня начала предоставления своих услуг и оплатить НДС. Государственные органы могут снять фирму с учета, если она подала о себе недостоверную информацию, полгода не представляла налоговую декларацию или не оплачивала НДС на протяжении года. Российские компании, предоставляющие услуги через интернет, будут иметь прежние льготы.

Автор: Анна
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