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Новый владелец объединит магазины «Эльдорадо» и «М.Видео»

Михаил Гуцериев, основатель группы «Сафмар», которая в конце 2016 года объявила о желании приобрести контроль над «М.Видео», сообщил «Интерфаксу», что его холдинг не намерен закрывать бренд торговой сети. Вместо этого к компании может быть присоединён ритейлер «Эльдорадо».

Группе «Сафмар» уже принадлежат сети «Техносила» и «Эльдорадо». «Третья сеть ("М.Видео" — прим. ред.) нам еще не принадлежит, "Техносила" с "МДМ банком" перешла с долгом, это другая. А эту и "Эльдорадо", если сделка произойдет, конечно, объединим», — сказал он.

Гуцериев рассчитывает, что выручка объединённой сети под брендом «М.Видео» достигнет 1 трлн рублей и компания станет третьим по размеру ритейлером на российском рынке после «Магнита» и X5 Retail Group (владеет сетями «Карусель», «Пятёрочка» и «Перекрёсток»).

К концу сентября 2016 года сеть «Эльдорадо» насчитывала 415 магазинов, выручка компании за девять месяцев составляла 91,6 млрд рублей с НДС (на 17,4% больше аналогичного периода 2015 года). В «М.Видео» по итогам 2016 года входят 398 магазинов, выручка компании за год выросла на 13,3% и составила 216,2 млрд рублей с учётом НДС.

В декабре 2016 года президент «М.Видео» Александр Тынкован и его партнёры объявили о продаже инвесткомпании, владеющей 57,7% акций «М.Видео», группе «Сафмар». Эта сделка пока не получила одобрения ФАС, но глава ведомства Игорь Артемьев ранее сообщал, что сделка по покупке группой «Сафмар» сети «М.Видео» не вызывает беспокойства у Федеральной антимонопольный службы.

Автор: Анна
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