Обувная сеть Centro признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ЦентрО" (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу "ЦентрОбувь"), говорится в решении суда.

Конкурсным управляющим должника утвержден Дмитрий Лебедев из Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада".

Согласно отчету временного управляющего Дмитрия Щербаня, сумма задолженности компании составляет 19,2 миллиарда рублей. По его словам, платежеспособность должника восстановить невозможно, средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО "Эддыпром".

Арбитражный суд Москвы 29 марта ввел процедуру наблюдения в отношении АО "ТД "ЦентрОбувь". Заявителем по делу о банкротстве выступила компания ООО "Сандорини". Задолженность торгового дома перед компанией составила 4,1 миллиона рублей.