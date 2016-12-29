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Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #1

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 1 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Индекс активности интернет-покупателей

  • Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, выросли на 33%.
  • Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 12%.

Россия

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Семена и саженцы 16%
2. Экстремальные виды спорта 15%
3. Бильярд 8%
4. Экипировка и защита 7%
5. Велосипеды 7%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Пылесосы -20%
2. Холодильники -19%
3. Качели, шезлонги -19%
4. Комплектующие -19%
5. Уход за волосами -19%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Детская мебель 8 120 р. 9 545 р. 18%
Фонтаны и пруды 3 198 р. 3 750 р. 17%
Детские машинки и техника 1 623 р. 1 849 р. 14%
Защита и уход за растениями 1 100 р. 1 250 р. 14%
Самокаты 9 500 р. 10 790 р. 14%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Детское питание 229 р. 194 р. -15%
Крепеж и фурнитура 250 р. 220 р. -12%
Игрушечное оружие и бластеры 1 189 р. 1 073 р. -10%
Электрика 4 286 р. 3 888 р. -9%
Охота и рыбалка 2 399 р. 2 187 р. -9%

Москва 

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Ювелирные изделия 13%
2. Экипировка и защита 13%
3. Отделочные материалы 12%
4. Семена и саженцы 8%
5. Детская мебель 8%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Беговые лыжи -20%
2. Раковины, умывальники -20%
3. Баскетбол -20%
4. Садовый декор -19%
5. Автомобильные инструменты -19%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Квадрокоптеры 6 290 р. 7 389 р. 17%
Товары для учебы 390 р. 455 р. 17%
Отделочные материалы 1 511 р. 1 755 р. 16%
Садовый декор 1 220 р. 1 399 р. 15%
Фонтаны и пруды 3 641 р. 4 140 р. 14%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Источники бесперебойного питания 20 890 р. 17 363 р. -17%
Биотуалеты и аксессуары 3 740 р. 3 170 р. -15%
Домашний интерьер 3 443 р. 2 980 р. -13%
GPS-навигаторы 5 990 р. 5 300 р. -12%
Удобрения и грунты 190 р. 170 р. -11%
Автор: Анна

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