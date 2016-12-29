Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #1
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 1 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Индекс активности интернет-покупателей
- Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, выросли на 33%.
- Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 12%.
Россия
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Семена и саженцы
|16%
|2. Экстремальные виды спорта
|15%
|3. Бильярд
|8%
|4. Экипировка и защита
|7%
|5. Велосипеды
|7%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Пылесосы
|-20%
|2. Холодильники
|-19%
|3. Качели, шезлонги
|-19%
|4. Комплектующие
|-19%
|5. Уход за волосами
|-19%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Детская мебель
|8 120 р.
|9 545 р.
|18%
|Фонтаны и пруды
|3 198 р.
|3 750 р.
|17%
|Детские машинки и техника
|1 623 р.
|1 849 р.
|14%
|Защита и уход за растениями
|1 100 р.
|1 250 р.
|14%
|Самокаты
|9 500 р.
|10 790 р.
|14%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Детское питание
|229 р.
|194 р.
|-15%
|Крепеж и фурнитура
|250 р.
|220 р.
|-12%
|Игрушечное оружие и бластеры
|1 189 р.
|1 073 р.
|-10%
|Электрика
|4 286 р.
|3 888 р.
|-9%
|Охота и рыбалка
|2 399 р.
|2 187 р.
|-9%
Москва
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Ювелирные изделия
|13%
|2. Экипировка и защита
|13%
|3. Отделочные материалы
|12%
|4. Семена и саженцы
|8%
|5. Детская мебель
|8%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Беговые лыжи
|-20%
|2. Раковины, умывальники
|-20%
|3. Баскетбол
|-20%
|4. Садовый декор
|-19%
|5. Автомобильные инструменты
|-19%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Квадрокоптеры
|6 290 р.
|7 389 р.
|17%
|Товары для учебы
|390 р.
|455 р.
|17%
|Отделочные материалы
|1 511 р.
|1 755 р.
|16%
|Садовый декор
|1 220 р.
|1 399 р.
|15%
|Фонтаны и пруды
|3 641 р.
|4 140 р.
|14%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Источники бесперебойного питания
|20 890 р.
|17 363 р.
|-17%
|Биотуалеты и аксессуары
|3 740 р.
|3 170 р.
|-15%
|Домашний интерьер
|3 443 р.
|2 980 р.
|-13%
|GPS-навигаторы
|5 990 р.
|5 300 р.
|-12%
|Удобрения и грунты
|190 р.
|170 р.
|-11%