Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #3

Яндекс.Деньги и Яндекс.Маркет изучили, как и на что россияне тратили деньги в первые дни 2017 года. В исследовании учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу в начале января этого и прошлого годов, а также данные о покупках на Яндекс.Маркете в декабре 2016 и январе 2017.