Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #4

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 26 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Индекс активности интернет-покупателей

Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, снизились на 4%.

Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 1%.

Россия

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Насосы и аксессуары для полива 19% 2. Лаки и краски 18% 3. Строительные материалы 18% 4. Биотуалеты и аксессуары 18% 5. Садовый декор 18%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Моноблоки -15% 2. Йога -13% 3. Спутниковое и кабельное телевидение -12% 4. Ювелирные изделия -12% 5. Квадрокоптеры -9%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Бассейны и аксессуары 4 777 р. 5 594 р. 17% Комплектующие 3 328 р. 3 795 р. 14% Ювелирные изделия 3 070 р. 3 459 р. 13% Баскетбол 7 990 р. 8 990 р. 13% Климатическая техника 9 855 р. 11 023 р. 12%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Удобрения и грунты 410 р. 330 р. -20% Детское питание 213 р. 178 р. -16% Бадминтон 1 510 р. 1 290 р. -15% Защита и уход за растениями 1 080 р. 950 р. -12% Йога 1 294 р. 1 147 р. -11%

Москва

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Шкафы, комоды, полки 17% 2. Детская мебель 17% 3. GPS-навигаторы 16% 4. Тренажеры 15% 5. Трубы и водоснабжение 15%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Детская одежда -15% 2. Ювелирные изделия -12% 3. Роликовые коньки -11% 4. Семена и саженцы -10% 5. Плиты -10%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Биотуалеты и аксессуары 3 703 р. 4 399 р. 19% Баскетбол 10 990 р. 12 990 р. 18% Пейнтбол и страйкбол 2 270 р. 2 660 р. 17% Бадминтон 700 р. 810 р. 16% Тренажеры 39 896 р. 44 967 р. 13%

Категории товаров с самым заметным спадом цен: