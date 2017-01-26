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Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #4

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
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Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 26 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Индекс активности интернет-покупателей

  • Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, снизились на 4%.
  • Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 1%.

Россия

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Насосы и аксессуары для полива 19%
2. Лаки и краски 18%
3. Строительные материалы 18%
4. Биотуалеты и аксессуары 18%
5. Садовый декор 18%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Моноблоки -15%
2. Йога -13%
3. Спутниковое и кабельное телевидение -12%
4. Ювелирные изделия -12%
5. Квадрокоптеры -9%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Бассейны и аксессуары 4 777 р. 5 594 р. 17%
Комплектующие 3 328 р. 3 795 р. 14%
Ювелирные изделия 3 070 р. 3 459 р. 13%
Баскетбол 7 990 р. 8 990 р. 13%
Климатическая техника 9 855 р. 11 023 р. 12%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Удобрения и грунты 410 р. 330 р. -20%
Детское питание 213 р. 178 р. -16%
Бадминтон 1 510 р. 1 290 р. -15%
Защита и уход за растениями 1 080 р. 950 р. -12%
Йога 1 294 р. 1 147 р. -11%

Москва

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Шкафы, комоды, полки 17%
2. Детская мебель 17%
3. GPS-навигаторы 16%
4. Тренажеры 15%
5. Трубы и водоснабжение 15%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Детская одежда -15%
2. Ювелирные изделия -12%
3. Роликовые коньки -11%
4. Семена и саженцы -10%
5. Плиты -10%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Биотуалеты и аксессуары 3 703 р. 4 399 р. 19%
Баскетбол 10 990 р. 12 990 р. 18%
Пейнтбол и страйкбол 2 270 р. 2 660 р. 17%
Бадминтон 700 р. 810 р. 16%
Тренажеры 39 896 р. 44 967 р. 13%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Защита и уход за растениями 576 р. 500 р. -13%
Водный спорт 3 049 р. 2 736 р. -10%
Удобрения и грунты 220 р. 198 р. -10%
Спутниковое и кабельное телевидение 4 390 р. 3 970 р. -10%
Наушники 2 290 р. 2 080 р. -9%
Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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