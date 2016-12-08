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Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #49

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 8 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Индекс активности интернет-покупателей

В связи с тем что сейчас активно тестируется новая модель «Заказ на Маркете» (CPA) и многие магазины уже работают по ней, специалистам Яндекс.Маркета требуется время, чтобы изменить автоматический отчёт об активности интернет-покупателей. Пока с помощью обзора можно следить за динамикой цен в интернет-магазинах. 

Россия

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Семена и саженцы 39 р. 45 р. 17%
Бадминтон 1 280 р. 1 450 р. 13%
Детская мебель 8 489 р. 9 500 р. 12%
Беговые лыжи 2 198 р. 2 450 р. 11%
Садовый декор 1 069 р. 1 189 р. 11%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Парники и теплицы 8 420 р. 6 879 р. -18%
DVD и Blu-ray плееры 6 399 р. 5 633 р. -12%
Лаки и краски 906 р. 799 р. -12%
Квадрокоптеры 7 720 р. 6 899 р. -11%
Экипировка и защита 7 752 р. 6 988 р. -10%

Москва

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Баскетбол 2 828 р. 3 390 р. 20%
Беговые лыжи 1 999 р. 2 285 р. 14%
Детское питание 98 р. 111 р. 14%
Хоккей 1 940 р. 2 200 р. 13%
Экстремальные виды спорта 2 355 р. 2 650 р. 13%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Бассейны и аксессуары 4 829 р. 4 038 р. -16%
Хозяйственные товары 1 748 р. 1 483 р. -15%
Большой теннис 1 618 р. 1 390 р. -14%
Настольные компьютеры 46 123 р. 40 261 р. -13%
Тренажеры 44 475 р. 38 910 р. -13%
Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна

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