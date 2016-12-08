Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #49
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 8 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Индекс активности интернет-покупателей
В связи с тем что сейчас активно тестируется новая модель «Заказ на Маркете» (CPA) и многие магазины уже работают по ней, специалистам Яндекс.Маркета требуется время, чтобы изменить автоматический отчёт об активности интернет-покупателей. Пока с помощью обзора можно следить за динамикой цен в интернет-магазинах.
Россия
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Семена и саженцы
|39 р.
|45 р.
|17%
|Бадминтон
|1 280 р.
|1 450 р.
|13%
|Детская мебель
|8 489 р.
|9 500 р.
|12%
|Беговые лыжи
|2 198 р.
|2 450 р.
|11%
|Садовый декор
|1 069 р.
|1 189 р.
|11%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Парники и теплицы
|8 420 р.
|6 879 р.
|-18%
|DVD и Blu-ray плееры
|6 399 р.
|5 633 р.
|-12%
|Лаки и краски
|906 р.
|799 р.
|-12%
|Квадрокоптеры
|7 720 р.
|6 899 р.
|-11%
|Экипировка и защита
|7 752 р.
|6 988 р.
|-10%
Москва
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Баскетбол
|2 828 р.
|3 390 р.
|20%
|Беговые лыжи
|1 999 р.
|2 285 р.
|14%
|Детское питание
|98 р.
|111 р.
|14%
|Хоккей
|1 940 р.
|2 200 р.
|13%
|Экстремальные виды спорта
|2 355 р.
|2 650 р.
|13%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Бассейны и аксессуары
|4 829 р.
|4 038 р.
|-16%
|Хозяйственные товары
|1 748 р.
|1 483 р.
|-15%
|Большой теннис
|1 618 р.
|1 390 р.
|-14%
|Настольные компьютеры
|46 123 р.
|40 261 р.
|-13%
|Тренажеры
|44 475 р.
|38 910 р.
|-13%