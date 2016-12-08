Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #49

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 8 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Индекс активности интернет-покупателей

В связи с тем что сейчас активно тестируется новая модель «Заказ на Маркете» (CPA) и многие магазины уже работают по ней, специалистам Яндекс.Маркета требуется время, чтобы изменить автоматический отчёт об активности интернет-покупателей. Пока с помощью обзора можно следить за динамикой цен в интернет-магазинах.

Россия

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Семена и саженцы 39 р. 45 р. 17% Бадминтон 1 280 р. 1 450 р. 13% Детская мебель 8 489 р. 9 500 р. 12% Беговые лыжи 2 198 р. 2 450 р. 11% Садовый декор 1 069 р. 1 189 р. 11%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Парники и теплицы 8 420 р. 6 879 р. -18% DVD и Blu-ray плееры 6 399 р. 5 633 р. -12% Лаки и краски 906 р. 799 р. -12% Квадрокоптеры 7 720 р. 6 899 р. -11% Экипировка и защита 7 752 р. 6 988 р. -10%

Москва

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Баскетбол 2 828 р. 3 390 р. 20% Беговые лыжи 1 999 р. 2 285 р. 14% Детское питание 98 р. 111 р. 14% Хоккей 1 940 р. 2 200 р. 13% Экстремальные виды спорта 2 355 р. 2 650 р. 13%

Категории товаров с самым заметным спадом цен: