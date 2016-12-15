Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #50

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 15 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Индекс активности интернет-покупателей

В связи с тем что сейчас активно тестируется новая модель «Заказ на Маркете» (CPA) и многие магазины уже работают по ней, специалистам Яндекс.Маркета требуется время, чтобы изменить автоматический отчёт об активности интернет-покупателей. Пока с помощью обзора можно следить за динамикой цен в интернет-магазинах.

Россия

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Хоккей 3 390 р. 3 700 р. 9% Автохимия 1 144 р. 1 240 р. 8% Горные лыжи 14 788 р. 15 962 р. 8% Освещение 2 987 р. 3 222 р. 8% Хобби и творчество 401 р. 431 р. 8%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Йога 1 290 р. 1 100 р. -15% Защита и уход за растениями 1 500 р. 1 299 р. -13% Большой теннис 1 944 р. 1 690 р. -13% Садовый инвентарь и инструменты 1 063 р. 934 р. -12% Электрика 4 385 р. 3 874 р. -12%

Москва

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение Бассейны и аксессуары 4 038 р. 4 731 р. 17% Водный спорт 2 852 р. 3 270 р. 15% Настольный теннис 3 520 р. 4 020 р. 14% Беговые лыжи 2 285 р. 2 550 р. 12% Наушники 2 190 р. 2 400 р. 10%

Категории товаров с самым заметным спадом цен: