Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #50
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 15 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Индекс активности интернет-покупателей
В связи с тем что сейчас активно тестируется новая модель «Заказ на Маркете» (CPA) и многие магазины уже работают по ней, специалистам Яндекс.Маркета требуется время, чтобы изменить автоматический отчёт об активности интернет-покупателей. Пока с помощью обзора можно следить за динамикой цен в интернет-магазинах.
Россия
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Хоккей
|3 390 р.
|3 700 р.
|9%
|Автохимия
|1 144 р.
|1 240 р.
|8%
|Горные лыжи
|14 788 р.
|15 962 р.
|8%
|Освещение
|2 987 р.
|3 222 р.
|8%
|Хобби и творчество
|401 р.
|431 р.
|8%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Йога
|1 290 р.
|1 100 р.
|-15%
|Защита и уход за растениями
|1 500 р.
|1 299 р.
|-13%
|Большой теннис
|1 944 р.
|1 690 р.
|-13%
|Садовый инвентарь и инструменты
|1 063 р.
|934 р.
|-12%
|Электрика
|4 385 р.
|3 874 р.
|-12%
Москва
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Бассейны и аксессуары
|4 038 р.
|4 731 р.
|17%
|Водный спорт
|2 852 р.
|3 270 р.
|15%
|Настольный теннис
|3 520 р.
|4 020 р.
|14%
|Беговые лыжи
|2 285 р.
|2 550 р.
|12%
|Наушники
|2 190 р.
|2 400 р.
|10%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Защита и уход за растениями
|590 р.
|506 р.
|-14%
|Экстремальные виды спорта
|2 650 р.
|2 300 р.
|-13%
|Автокосметика
|410 р.
|370 р.
|-10%
|Насосы и аксессуары для полива
|816 р.
|739 р.
|-9%
|GPS-навигаторы
|7 700 р.
|6 989 р.
|-9%