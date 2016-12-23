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Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #51

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 22 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Россия

Индекс активности интернет-покупателей

  • Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, выросли на 20%.
  • Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 4%.

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Ванны 15%
2. Парфюмерия 12%
3. Настольные компьютеры 11%
4. Уход за волосами 11%
5. Унитазы, писсуары, биде 10%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Снегоуборщики -19%
2. Удобрения и грунты -19%
3. Семена и саженцы -18%
4. Мягкая мебель -15%
5. Холодильники -14%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Бильярд 5 628 р. 6 304 р. 12%
Крепеж и фурнитура 224 р. 249 р. 11%
Волейбол 1 701 р. 1 870 р. 10%
Камины и печи 25 872 р. 28 235 р. 9%
Автохимия 1 240 р. 1 352 р. 9%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Семена и саженцы 43 р. 35 р. -19%
Парники и теплицы 6 500 р. 5 560 р. -14%
Цифровые плееры 7 234 р. 6 290 р. -13%
Источники бесперебойного питания 14 818 р. 13 260 р. -11%
Мужская одежда 2 651 р. 2 499 р. -6%

Москва

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Мужская одежда 19%
2. Ювелирные изделия 18%
3. Декоративная косметика 17%
4. Экипировка и защита 15%
5. Текстиль 13%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Хоккей -18%
2. Волейбол -14%
3. Коньки -12%
4. Снегоуборщики -12%
5. Беговые лыжи -11%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Экстремальные виды спорта 2 300 р. 2 700 р. 17%
Лаки и краски 925 р. 1 030 р. 11%
Хозяйственные товары 1 586 р. 1 748 р. 10%
Тренажеры 38 979 р. 42 562 р. 9%
Защита и уход за растениями 506 р. 550 р. 9%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
DVD и Blu-ray плееры 4 518 р. 3 710 р. -18%
Хоккей 2 990 р. 2 490 р. -17%
Аудио- и видеотехника 5 099 р. 4 379 р. -14%
Большой теннис 1 490 р. 1 346 р. -10%
Бадминтон 772 р. 698 р. -10%
Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна

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