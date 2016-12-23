Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #51

Традиционно, зимний праздничный сезон - один из самых активных периодов для шоппинга. Новое исследование PayPal и Ipsos показывает, что это время становится особенно актуальным и для онлайн-покупок, причем люди совершают их не только локально, но и в зарубежных магазинах. Так, 38% покупателей, опрошенных по всему миру, начинают активнее покупать за границей под Рождество, что предоставляет российским онлайн-магазинам замечательную возможность для повышения доли трансграничных продаж.