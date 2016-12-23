Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #51
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 22 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Россия
Индекс активности интернет-покупателей
- Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, выросли на 20%.
- Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 4%.
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Ванны
|15%
|2. Парфюмерия
|12%
|3. Настольные компьютеры
|11%
|4. Уход за волосами
|11%
|5. Унитазы, писсуары, биде
|10%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Снегоуборщики
|-19%
|2. Удобрения и грунты
|-19%
|3. Семена и саженцы
|-18%
|4. Мягкая мебель
|-15%
|5. Холодильники
|-14%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Бильярд
|5 628 р.
|6 304 р.
|12%
|Крепеж и фурнитура
|224 р.
|249 р.
|11%
|Волейбол
|1 701 р.
|1 870 р.
|10%
|Камины и печи
|25 872 р.
|28 235 р.
|9%
|Автохимия
|1 240 р.
|1 352 р.
|9%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Семена и саженцы
|43 р.
|35 р.
|-19%
|Парники и теплицы
|6 500 р.
|5 560 р.
|-14%
|Цифровые плееры
|7 234 р.
|6 290 р.
|-13%
|Источники бесперебойного питания
|14 818 р.
|13 260 р.
|-11%
|Мужская одежда
|2 651 р.
|2 499 р.
|-6%
Москва
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Мужская одежда
|19%
|2. Ювелирные изделия
|18%
|3. Декоративная косметика
|17%
|4. Экипировка и защита
|15%
|5. Текстиль
|13%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Хоккей
|-18%
|2. Волейбол
|-14%
|3. Коньки
|-12%
|4. Снегоуборщики
|-12%
|5. Беговые лыжи
|-11%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Экстремальные виды спорта
|2 300 р.
|2 700 р.
|17%
|Лаки и краски
|925 р.
|1 030 р.
|11%
|Хозяйственные товары
|1 586 р.
|1 748 р.
|10%
|Тренажеры
|38 979 р.
|42 562 р.
|9%
|Защита и уход за растениями
|506 р.
|550 р.
|9%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|DVD и Blu-ray плееры
|4 518 р.
|3 710 р.
|-18%
|Хоккей
|2 990 р.
|2 490 р.
|-17%
|Аудио- и видеотехника
|5 099 р.
|4 379 р.
|-14%
|Большой теннис
|1 490 р.
|1 346 р.
|-10%
|Бадминтон
|772 р.
|698 р.
|-10%