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Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #52

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
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Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 29 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.

Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.

Россия

Индекс активности интернет-покупателей

  • Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, снизились на 23%.
  • Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов снизился на 32%.

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Домашние кинотеатры 1%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Техника для красоты и здоровья -20%
2. Текстиль -20%
3. Развивающие и обучающие игрушки -19%
4. Бытовая химия -19%
5. Напольные покрытия -19%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Товары для учебы 459 р. 544 р. 18%
Волейбол 1 870 р. 2 156 р. 15%
Экстремальные виды спорта 2 216 р. 2 485 р. 12%
Электрика 3 893 р. 4 286 р. 10%
Йога 1 100 р. 1 199 р. 9%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Техника для красоты и здоровья 7 040 р. 5 800 р. -18%
Защита и уход за растениями 1 300 р. 1 100 р. -15%
Умные часы и браслеты 9 846 р. 8 989 р. -9%
Строительные материалы 590 р. 549 р. -7%
DVD и Blu-ray плееры 5 683 р. 5 298 р. -7%

Москва

Категории товаров с самым заметным ростом активности:

1. Скейтбординг 13%
2. Мебель для кухни 10%
3. Велосипеды 8%
4. Фитнес 6%
5. GPS-навигаторы 6%

Категории товаров с самым заметным спадом активности:

1. Детская одежда -20%
2. Обувь -20%
3. Снегоуборщики -19%
4. Объективы -18%
5. Книги -18%

Изменение цен

Категории товаров с самым заметным ростом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Защита и уход за растениями 550 р. 650 р. 18%
Товары для учебы 339 р. 390 р. 15%
Волейбол 1 399 р. 1 590 р. 14%
DVD и Blu-ray плееры 3 710 р. 4 190 р. 13%
Противоугонные устройства 6 660 р. 7 500 р. 13%

Категории товаров с самым заметным спадом цен:

Категория Прежняя средняя цена Текущая средняя цена Изменение
Баскетбол 12 900 р. 10 990 р. -15%
GPS-навигаторы 6 999 р. 5 990 р. -14%
Водный спорт 3 040 р. 2 699 р. -11%
Камины и печи 70 575 р. 63 214 р. -10%
Бассейны и аксессуары 4 748 р. 4 298 р. -9%
Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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