Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #52

Аналитики Яндекс.Денег изучили, как россияне готовятся к Новому году: какие товары и услуги особенно популярны в интернете в конце декабря, а на какие, наоборот, спрос снизился. Учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу, с которой работают больше 75 тысяч интернет-магазинов и онлайн-сервисов в России и за рубежом.