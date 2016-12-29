Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #52
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 29 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Россия
Индекс активности интернет-покупателей
- Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, снизились на 23%.
- Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов снизился на 32%.
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Домашние кинотеатры
|1%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Техника для красоты и здоровья
|-20%
|2. Текстиль
|-20%
|3. Развивающие и обучающие игрушки
|-19%
|4. Бытовая химия
|-19%
|5. Напольные покрытия
|-19%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Товары для учебы
|459 р.
|544 р.
|18%
|Волейбол
|1 870 р.
|2 156 р.
|15%
|Экстремальные виды спорта
|2 216 р.
|2 485 р.
|12%
|Электрика
|3 893 р.
|4 286 р.
|10%
|Йога
|1 100 р.
|1 199 р.
|9%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Техника для красоты и здоровья
|7 040 р.
|5 800 р.
|-18%
|Защита и уход за растениями
|1 300 р.
|1 100 р.
|-15%
|Умные часы и браслеты
|9 846 р.
|8 989 р.
|-9%
|Строительные материалы
|590 р.
|549 р.
|-7%
|DVD и Blu-ray плееры
|5 683 р.
|5 298 р.
|-7%
Москва
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
|1. Скейтбординг
|13%
|2. Мебель для кухни
|10%
|3. Велосипеды
|8%
|4. Фитнес
|6%
|5. GPS-навигаторы
|6%
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
|1. Детская одежда
|-20%
|2. Обувь
|-20%
|3. Снегоуборщики
|-19%
|4. Объективы
|-18%
|5. Книги
|-18%
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Защита и уход за растениями
|550 р.
|650 р.
|18%
|Товары для учебы
|339 р.
|390 р.
|15%
|Волейбол
|1 399 р.
|1 590 р.
|14%
|DVD и Blu-ray плееры
|3 710 р.
|4 190 р.
|13%
|Противоугонные устройства
|6 660 р.
|7 500 р.
|13%
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
|Категория
|Прежняя средняя цена
|Текущая средняя цена
|Изменение
|Баскетбол
|12 900 р.
|10 990 р.
|-15%
|GPS-навигаторы
|6 999 р.
|5 990 р.
|-14%
|Водный спорт
|3 040 р.
|2 699 р.
|-11%
|Камины и печи
|70 575 р.
|63 214 р.
|-10%
|Бассейны и аксессуары
|4 748 р.
|4 298 р.
|-9%