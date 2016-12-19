Очередной “Киберпонедельник” пройдет 30 января при поддержке РАЭК

30 января состоится первая масштабная онлайн-распродажа 2017 года — “Киберпонедельник-2017”. Акция впервые пройдет при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК). Во всероссийской распродаже на сайте cmonday.ru примут участие более 200 компаний, в т.ч. крупнейшие российские и зарубежные интернет-магазины, онлайн-сервисы, а также компании, предоставляющие услуги офлайн.

Январский “Киберпонедельник” станет уже шестым по счету. Организаторы отмечают, что интерес к масштабным онлайн-распродажам постоянно растет как со стороны бизнеса, так и со стороны покупателей.

“Киберпонедельник, как и Черная Пятница, стал своеобразной традицией как для ритейлеров, так и для покупателей. Мы видим, что трафик на сайты наших онлайн-распродаж с каждым разом растет, причем все большую долю в нем занимают регионы России. Все больше компаний, в т.ч. из традиционного офлайн-ритейла, присоединяются к интернет-распродажам, т.е. можно с уверенностью сказать, что они стали важным каналом продвижения,” — комментирует Мария Тимофеева, руководитель проектов “Киберпонедельник” и “Настоящая Черная Пятница”.

“РАЭК, как организация, представляющая интересы ИТ-бизнеса, чувствует острую необходимость в проведении подобных акций. На наш взгляд, привлечение дополнительного внимания к области электронной коммерции - это еще один шаг на пути развития цифровой экономикой в России”, - комментирует руководитель Кластера РАЭК “Электронная коммерция” Иван Кургузов.

Свое участие в Киберпонедельнике на сайте cmonday.ru уже подтвердили М.Видео, Ситилинк, Эльдорадо, Связной, Media Markt, 003, Отто, Quelle, Василиса, Inventive Retail Group, Спортмастер, Lamoda, Petshop, pleer.ru, Максидом, Cosmorelax, OBI, ОнлайнТрейд и др. Организаторы ожидают, что в акции примут участие более 200 компаний. Скидки будут доступны жителям всех регионов России, Республики Беларусь и Казахстана.

Распродажа стартует с уже ставшей традиционной предпродажи для подписчиков сайта cmonday.ru на 5 часов раньше. Официальный старт акции - 00:00 30 января.