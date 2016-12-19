+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Очередной “Киберпонедельник” пройдет 30 января при поддержке РАЭК

Смотрите в каталоге
Связной
Связной
Электроника

30 января состоится первая масштабная онлайн-распродажа 2017 года — “Киберпонедельник-2017”. Акция впервые пройдет при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК). Во всероссийской распродаже на сайте cmonday.ru примут участие более 200 компаний, в т.ч. крупнейшие российские и зарубежные интернет-магазины, онлайн-сервисы, а также компании, предоставляющие услуги офлайн.

Январский “Киберпонедельник” станет уже шестым по счету. Организаторы отмечают, что интерес к масштабным онлайн-распродажам постоянно растет как со стороны бизнеса, так и со стороны покупателей.

“Киберпонедельник, как и Черная Пятница, стал своеобразной традицией как для ритейлеров, так и для покупателей. Мы видим, что трафик на сайты наших онлайн-распродаж с каждым разом растет, причем все большую долю в нем занимают регионы России. Все больше компаний, в т.ч. из традиционного офлайн-ритейла, присоединяются к интернет-распродажам, т.е. можно с уверенностью сказать, что они стали важным каналом продвижения,” — комментирует Мария Тимофеева, руководитель проектов “Киберпонедельник” и “Настоящая Черная Пятница”.

“РАЭК, как организация, представляющая интересы ИТ-бизнеса, чувствует острую необходимость в проведении подобных акций. На наш взгляд, привлечение дополнительного внимания к области электронной коммерции - это еще один шаг на пути развития  цифровой экономикой в России”, - комментирует руководитель Кластера РАЭК “Электронная коммерция” Иван Кургузов.

Свое участие в Киберпонедельнике на сайте cmonday.ru уже подтвердили М.Видео, Ситилинк, Эльдорадо, Связной, Media Markt, 003, Отто, Quelle, Василиса, Inventive Retail Group, Спортмастер, Lamoda, Petshop, pleer.ru, Максидом, Cosmorelax, OBI, ОнлайнТрейд и др. Организаторы ожидают, что в акции примут участие более 200 компаний. Скидки будут доступны жителям всех регионов России, Республики Беларусь и Казахстана.

Распродажа стартует с уже ставшей традиционной предпродажи для подписчиков сайта cmonday.ru на 5 часов раньше. Официальный старт акции - 00:00 30 января.

Компании и сервисы: Связной, Cosmorelax, Онлайн Трейд.РУ, OBI, Petshop, Эльдорадо, М.видео, СИТИЛИНК, Спортмастер, Максидом, Media Markt
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 декабря / Комментарии
АКИТ запускает площадку для круглогодичных распродаж

АКИТ запускает площадку для круглогодичных распродаж

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), ранее проводившая акции «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник», запустит площадку для круглогодичных распродаж Onedaysale. АКИТ, куда входят «М.Видео», «Юлмарт», Media Markt, Ozon, «Связной» и ещё около 30 российских ритейлеров, планирует открыть платформу для участников организации 23 декабря.

далее →

20 декабря / Комментарии
НАДТ впервые организует свой «Киберпонедельник-2017»

НАДТ впервые организует свой «Киберпонедельник-2017»

Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) организует распродажу «Киберпонедельник-2017». Акция пройдет с 30 января по 1 февраля 2017 года на сайте Kiberponedelnik.com. Участие примут более 200 магазинов, среди которых: Aliexpress.ru, Ebay.com, Pleer.ru, Buyon.ru, Microsoftstore.ru и другие. Техническим партнером акции станет компания ООО «Блэк Фрайдэй» (организатор первой российской «Чёрной пятницы» и владелец площадки blackfridaysale.ru).

далее →

20 декабря / Комментарии
Сбербанк пришёл на Яндекс.Маркет

Сбербанк пришёл на Яндекс.Маркет

Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка — три вида банковских карт и две страховые программы.

далее →

19 декабря / Комментарии
«Яндекс» открыл бесплатный сервис для рассылки пуш-уведомлений

«Яндекс» открыл бесплатный сервис для рассылки пуш-уведомлений

«Яндекс» добавил функцию бесплатной рассылки таргетированных push-уведомлений в свой сервис аналитики для мобильных приложений AppMetrica. 

далее →

16 декабря / Комментарии
«ВКонтакте» запустил аналог Авито

«ВКонтакте» запустил аналог Авито

«ВКонтакте» анонсировала собственный аналог Avito – сервис для создания объявлений. Раньше подобная функция была доступна только сообществам, однако теперь продавать товары могут и обычные пользователи.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!