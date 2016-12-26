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Ошибка на 10 миллионов рублей: сеть пицерий «Додо пицца» ошибочно отменила 10 тыс. транзакций клиентов

Генеральный директор сети пицерий «Додо пицца» Федор Овчинников сообщил на своих страницах в соцсетях, что из-за технической ошибки сайт пицерии отменил более 10 тыс. транзакций клиентов, оплативших свои заказы банковскими картами через "Яндекс. Кассу".

По словам главы компании, ошибка произошла во время переноса базы данных с тестовой среды на продуктовую базу. В этот момент система ошибочно решила, что все оплаченные на сайте заказы в период с 16 по 23 декабря были отменены.

"Вчера наш сайт отменил более 10 тысяч транзакций клинетов, которые оплатили свои заказы на сайте dodopizza.ru банковскими картами, на общую сумму около 10 миллионов рублей. Мы принимаем оплату банковскими картами на сайте через Яндекс.Кассу. Это все транзакции российской сети, оплаченные через Яндекс.Кассу в течение недели с 16 по 23 декабря во всех наших пиццериях. Со счетов наших партнеров-франчайзи в Яндекс.Кассе автоматически были произведены возвраты наши клиентам за выполненные ранее заказы на их карты. Это наша ошибка, вызвана она человеческим фактором", говорится в сообщении Фёдора Овчинникова.

Средства уже находятся на картах клиентов, поэтому для их снятия нужно доказать банку-эквайеру правомерность своих действий. В «Яндекс.Деньгах» менеджерам «Додо Пиццы» объяснили, что впервые сталкиваются с таким большим убытком и что в компании нет регулярной процедуры по отмене возврата денег. Ранее в таких ситуациях компания отдельно связывалась с каждым банком, но тогда проблема заключалась в двух-трех транзакциях:

"Я уверен, что решение есть. Если можно вернуть 2-3 ошибочные транзакции через банк-эквайер, значит можно вернуть и 10 тысяч транзакций. Здравый смысл на нашей стороне, так как клиентам вернули деньги по ошибке за уже совершенные заказы.

Поверьте, мне сейчас очень неприятно публично писать о фейле на 10 миллионов рублей. Мы, и впервую очередь я как CEO компании, несем полную ответственность за эту ошибку. В независимости от того, как решится ситуация мы оперативно компенсируем все потери нашим партнерам-франчайзи". 

К решеию вопроса уже подключились представители "Яндекс.Кассы" и делают все возможное для того, чтобы помочь компании минимизировать ущерб.

Автор: Анна
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