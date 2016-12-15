Panasonic представил систему автоматизации продаж для супермаркетов

Специалисты японской машиностроительной корпорации Panasonic Corporation представили новое устройство, способное автоматически сканировать и упаковывать приобретенные потребителем продукты питания.

Согласно сообщению издания The Wall Street Journal устройство выполнено в форме обыкновенной продуктовой корзины. Сложив в нее необходимые товары, корзину нужно опустить в специальный слот в кассовой зоне. Система автоматически подсчитает стоимость покупки, после чего предложит клиенту расплатиться за приобретенные товары с помощью терминала. Как только это будет сделано, дно корзины откроется и потребитель сможет забрать свои покупки в упакованном виде.

На текущий момент посетителям розничной точки Lawson, которая располагается вблизи штаб-квартиры корпорации в Осаке, приходится вручную сканировать каждый товар. Однако, уже в феврале разработчики компании снабдят товары специальными цифровыми метками, после чего корзина сможет самостоятельно определять их стоимость. Коммерческая эксплуатация новой системы автоматизации продаж должна начаться в 2018 году.

Напомним, что на прошлой неделе североамериканский ритейлер Amazon представил на суд общественности инновационную торговую точку, в которой отсутствуют не только кассы, но и персонал. Речь идет об офлайновом магазине Amazon Go, который на текущий момент работает в тестовом режиме и доступен лишь сотрудникам компании.

По словам представителя японской корпорации, инженеры Panasonic не преследуют своей целью устранение сотрудников касс, поскольку согласно сложившейся в Японии традиции многие посетители магазинов предпочитают расплачиваться за приобретенные товары наличными средствами.

Отметим, что согласно данным американского Бюро трудовой статистики рост числа открытых вакансий на должности кассиров уже сегодня ограничен технологическим развитием, повлекшим за собой начало эксплуатации терминалов самообслуживания, а также рост объемов дистанционных продаж.