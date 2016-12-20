PayPal и Ipsos: привычки покупателей на ключевых экспортных рынках для российских онлайн-магазинов

Традиционно, зимний праздничный сезон - один из самых активных периодов для шоппинга. Новое исследование PayPal и Ipsos показывает, что это время становится особенно актуальным и для онлайн-покупок, причем люди совершают их не только локально, но и в зарубежных магазинах. Так, 38% покупателей, опрошенных по всему миру, начинают активнее покупать за границей под Рождество, что предоставляет российским онлайн-магазинам замечательную возможность для повышения доли трансграничных продаж.

В другом своём исследовании PayPal и Data Insight сообщали, что объём розничного экспорта российских товаров к концу 2016 года превысит 2 миллиарда долларов США, что в целом на 32% выше объёма продаж в 2015. Для сравнения - внутренний рынок онлайн-торговли теми же товарами и услугами в России составит за 2016 год более 20 млрд. долларов США. Рынок розничного интернет-экспорта товаров и услуг из России растет почти вдвое быстрее домашнего рынка. 23% из того, что продается российскими компаниями за рубеж в Сети, - материальные товары (одежда и обувь, предметы ручной работы и уникальные изделия (речь не о сувенирах), автозапчасти и электроника.

Согласно опросу онлайн-продавцов, российские товары и услуги приобретают во всем мире, при этом наибольший объем платежей за них поступает из Северной Америки (42,1% в 2016 году), Западной Европы (30,8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (12,2%). Новое исследование PayPal и Ipsos рассказывает о привычках покупателей на этих рынках, что будет полезно для россиян, планирующих расширить свои продажи на зарубежных клиентов.

Клиенты зарубежных интернет-магазинов в различных странах мира: общий портрет по итогам исследования Ipsos

Отношение покупателей к зарубежным интернет-магазинам в зависимости от региона может несколько отличаться. При том, что Азиатско-Тихоокеанский регион является перспективным для российских продавцов (согласно исследованию Data Insight), услугами иностранных онлайн-магазинов пользуются всего лишь 26% респондентов, опрошенных в регионе. Зато в странах Западной Европы 50% респондентов делали покупки за рубежом в последние 12 месяцев, а в Северной Америке – 46% из опрошенных онлайн-покупателей.

Большинство покупателей по всему миру приобретает в зарубежных интернет-магазинах одежду (46% опрошенных делали покупку в этой категории в последние 12 месяцев), электронику (29%), сервисы, связанные с путешествиями (25%), цифровые товары (24%), а также игрушки и товары для хобби (23%).

Среди основных причин для приобретения товаров в зарубежных, а не в локальных магазинах покупатели в разных странах называют более выгодные цены на иностранных сайтах (76%), возможность приобрести вещи, которые не продаются в местных магазинах (65%) и находить новые, интересные товары (59%).

Как привлечь иностранного покупателя

Одним из ключевых факторов, способствующих привлечению зарубежных клиентов по всему миру, является удобство совершения покупок . Заказывая товары в иностранных магазинах, большинство покупателей будут охотнее совершать покупки, если им будут доступны: бесплатная доставка (46% респондентов), возможность безопасной оплаты (44%), наличие в ассортименте магазина товаров, отсутствующих у местных продавцов (40%), отображение цен в привычной им валюте (37%) и в целом более демократичные цены (35%).

. Заказывая товары в иностранных магазинах, большинство покупателей будут охотнее совершать покупки, если им будут доступны: отображение цен в привычной им валюте (37%) и в целом более демократичные цены (35%). Доставка является одним из основных сложных моментов для клиентов зарубежных магазинов . Отвечая на вопрос о том, что препятствует совершению покупок в интернет-магазинах других стран, большинство клиентов называют стоимость транспортировки (35% респондентов), опасения по поводу того, что товар не будет доставлен (33%), недостаточно высокая оперативность доставки (29%) и опасения, что продукт не будет соответствовать описанию (29%).

. Отвечая на вопрос о том, что препятствует совершению покупок в интернет-магазинах других стран, большинство клиентов называют стоимость транспортировки (35% респондентов), опасения по поводу того, что товар не будет доставлен (33%), недостаточно высокая оперативность доставки (29%) и опасения, что продукт не будет соответствовать описанию (29%). При выборе методов оплаты покупатели руководствуются соображениями безопасности. В 24 из 32 стран, участвовавших в опросе, PayPal является наиболее часто упоминаемым методом оплаты покупок в зарубежных онлайн-магазинах. При этом чаще всего пользователи, в том числе и в России, объясняют это возможностью вернуть свои деньги назад в случае, если с покупкой что-то пойдёт не так.

В 24 из 32 стран, участвовавших в опросе, При этом чаще всего пользователи, в том числе и в России, объясняют это возможностью вернуть свои деньги назад в случае, если с покупкой что-то пойдёт не так. При продажах за границу важно знать ключевую информацию о целевых рынках, в том числе вопросы с доставкой и сборами, контакты местных отраслевых организаций, даты наиболее важных распродаж, покупательские предпочтения. Для предпринимателей, заинтересованных в развитии экспорта, PayPal поддерживает специальный портал PassPort, который содержит такую информацию по самым крупным рынкам мира.